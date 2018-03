Zacht werken met Ellen (#2): gelukkig zijn

Zacht werken gaat over met aandacht werken, over niet ‘nog even snel iets doen’ en je werk leuk houden. Businesscoach Ellen de Lange-Ros schreef er een boek over: Een zaak van zacht werken. Voor Flow schrijft ze blogs over haar ervaringen met zacht én hard werken.

Als meisje van acht wist ik het zeker: ik moést die mooie doos met Lego hebben. Dan zou ik gelukkig worden. Later kwamen er andere dingen voor in de plaats: als puber moést ik naar dat leuke feestje. Dan zou ik gelukkig worden. Nog later kreeg ik in mijn eerste baan en werkte ik hard. Want ik wist zeker: dan zou ik gelukkig worden.

Als het gaat om je gelukkig voelen, denken we vaak over voorwaarden: dingen we eerst moeten hebben, zoals meer geld, die leuke partner of dat mooie huis. Of we denken over dingen die we eerst moeten doen, zoals harder werken, elke dag aan die goede gewoonte vasthouden of iets nieuws leren in die belangrijke training. Maar is dat wel zo? Hangt geluk samen met wat we hebben of doen?

Diep in je hart weet je het antwoord wel: geluk heeft daar niets mee te maken. Geluk gaat vooral over ‘zijn’. Gelukkig zijn, dat kun je altijd en overal. Als je naar de zon kijkt of juist wanneer je de regen op je gezicht voelt. Als je een lekkere maaltijd eet of als je hongerig uitkijkt naar je lunch, of juist wanneer je net je bord hebt leeggegeten. Voor je geluk maakt het meestal niets uit wat je hebt of doet.

Werken in het nu

Om gelukkig te zijn hoef je minder te doen dan je denkt. Je hoeft er niet harder voor te werken. Sterker nog: als je zachter gaat werken, ga je vaker geluk ervaren. Geluk omdat je mailt met die leuke klant. Geluk omdat je aan een mooi project werkt. Niet later in die volgende baan, maar nu, vandaag.

Zacht werken draait om aandacht voor het werk dat je nu doet. Voor de mooie dingen die er nu al zijn, voor de dingen die je blij maken. Dingen waarmee jij je verbonden voelt in je werk. Voel je die verbinding, dan voel je een liefde die zelfs kan voelen alsof je vlinders in je buik hebt. Je kunt die connectie voelen met van alles: met een leuke collega of klant, maar ook met fijne materialen om mee te werken of een mooie werkplek.

In plaats van te projecteren in de toekomst (‘Als ik maar die mooie werkplek zou hebben, dan…’), voel je de verbinding in het nu, met de dingen die je op dit moment blij maken. Het gaat niet om hebben of doen, het gaat om zijn. En dan zijn er tijdens je werkdag ineens momenten dat je je stralend en levend voelt. Je voelt diep vanbinnen: het leven heeft zin.

Geluk in je werk? Dat is vlakbij. Zo dichtbij dat je er vaak overheen kijkt.

