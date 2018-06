Zacht werken met Ellen (#7): Gevoelsmens

Zacht werken gaat over met aandacht werken, over niet ‘nog even snel iets doen’ en je werk leuk houden. Businesscoach Ellen de Lange-Ros schreef er een boek over: Een zaak van zacht werken. Voor Flow schrijft ze blogs over haar ervaringen met zacht én hard werken.

“Ik ben een echt gevoelsmens!” Irma zegt het met veel emotie. “Maar ik ben ook in een burn-out beland en werk vaak te hard. Hoe kan dat nou, als gevoel zo belangrijk is bij zacht werken?” Dat is een goede vraag.

Zacht werken is navigeren op de stroom van het leven. Je laat je meevoeren door de dingen om je heen, terwijl je ook de regie houdt door zelf in te grijpen. Dat doe je door alles wat er om je heen gebeurt, bewust waar te nemen en te voelen in je lichaam. Is zacht werken daarom een makkie voor gevoelsmensen, of een tweede natuur? Nee, dat is het niet. Voor hen kan het juist een enorme uitdaging zijn. Hoe zit dat?

Het is belangrijk om te weten dat dit ‘gevoel’ wat anders is dan je ‘emoties’. Emoties uiten zich weliswaar ook als een fysiek gevoel, maar dat is wat anders dan de ‘stille wijsheid’ van je lichaam. Wat is precies het verschil tussen die twee?

Emoties zijn altijd een reactie op iets. Soms op iets wat je meemaakt, maar vaak hangen ze ook samen met dingen die je dénkt. Heb je angstige gedachten, dan voel je misschien iets beklemmends rond je borst. Emoties zetten je vaak aan tot directe actie. Je wilt dat er nú iets gebeurt: ik wil dat dit voorbij is. Of: ik wil hier niet zijn. Vergelijk het met de vluchtreactie na het horen van een geweerschot, waarna er een stroom heftige gevoelens op gang komt.

De taal van je lichaam is anders en voelt anders. Niet zo heftig en actiegericht, maar over het algemeen rustig. Alsof er een radiozender aanstaat met vriendelijke muziek, waar je wel of niet naar kunt luisteren. Interessant is: als je veel heftige emoties voelt of te veel in je hoofd zit, raakt de zender op de achtergrond. Hij is er wel, maar je neemt de signalen niet meer waar.

Om zacht te kunnen werken, is het nodig dat je afstemt op de rustige wijsheid van je lichaam, op die radiozender vol signalen. Dat vereist dat je niet te veel in je hoofd zit, want dan heb je immers geen connectie meer met die signalen. En je kunt je ook niet continu laten overspoelen door emoties, want ook dan raakt de taal van je lichaam op de achtergrond. Hoe kun je wel afstemmen op dat gevoel? Door ruimte te maken in je hoofd en je lichaam weer te voelen.

Irma valt stil. Dan zegt ze bedachtzaam: “Ja, die stille wijsheid herken ik. Die is er als ik lekker aan het schilderen ben. Of als ik in het bos wandel. En nu je het zegt: op die momenten laat ik me inderdaad nooit meesleuren door mijn emoties!” Dan begint ze te stralen en ze roept: “O, hier word ik helemaal blij van, waarom heeft niemand me dit eerder verteld!” Direct na die zin valt ze stil. “Oeps, ik geloof dat ik me even liet meeslepen door mijn enthousiasme. Dat is leuk, maar het is nog veel leuker dat ik nu naast mijn emoties ook kan afstemmen op de taal van mijn lichaam. Wat is dat relaxed!”

