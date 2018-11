Boekentip: De Bullet Journal Methode

Dagelijks komen ze voorbij op Instagram: bullet journals. Maar wie is er ooit mee begonnen? In De Bullet Journal Methode vertelt de Amerikaanse productontwerper Ryder Carroll hoe hij de methode bedacht en hoe je ‘m kunt gebruiken.

Ryder Carroll bedacht het bullet journal-systeem omdat hij maar geen manier kon vinden om al zijn plannen en to do’s overzichtelijker te maken. Hij deelde het met wat vrienden en van het een kwam het ander: zijn methode sloeg aan over de hele wereld. Op Instagram gingen mensen los om de kunstwerkjes te laten zien die ze van hun bullet journal hadden gemaakt, maar daar ging het Carroll in eerste instantie niet om. Hij bedacht het systeem vooral als hulpmiddel voor meer productiviteit en concentratie.

In dit boek legt hij uit hoe het bullet journal je uiteindelijk kan helpen om te ‘leven met intentie’, zoals Carroll dit zelf noemt. Het houdt in dat je je tijd en energie richt op de dingen die ertoe doen: waar wil jij je tijd en energie in steken? Afleidingen kun je leren negeren. Hij legt uit hoe je je productiviteit kunt verhogen in drie stappen: leg het verleden vast, organiseer het heden en plan de toekomst. Op deze manier creëer je overzicht voor jezelf, en dus rust.