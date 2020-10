Brieven schrijven met Sara: hoe begin je?

Online redactiestagiaire Sara is opgegroeid met Hyves, MSN en e-mails. Een kaart van oma kreeg ze standaard voor elke mijlpaal in haar leven, maar er zelf eentje versturen deed ze eigenlijk nooit. In deze rubriek zoekt ze uit wat er zo fijn is aan het schrijven van brieven.

De herfst is begonnen, buiten regent het. Ik zit te werken aan de eettafel. Mijn laptop staat opengeklapt en mijn spullen liggen uitgespreid op tafel. Het is stil binnen. Ik mis het om met vrienden bij te kletsen in een cafeetje of om op bezoek te gaan bij mijn familie, gewoon om ze een knuffel te kunnen geven.

In de gang hoor ik een geluid. Er wordt iets door de brievenbus geduwd. Het is een kaart! Ik word overvallen door een klein geluksgevoel terwijl ik de envelop openscheur. Dat geluk is van korte duur. De kaart is niet voor mij.

Toch brengt het me wel op een idee. Dat gevoel van een klein cadeautje dat je door de brievenbus ontvangt, dat dan speciaal aan jou is gericht, dat kan je zo opbeuren. Waarom verstuur ik zelf geen kaarten naar mijn dierbaren?

Let’s get started

Is het te simpel als ik zeg: begin gewoon? Want er gewoon even goed voor zitten, werkt uitstekend. Ik zorg ervoor dat ik al mijn kaarten, briefpapier, enveloppen en schrijfwaar bij elkaar verzamel. O, en stickers, die mag ik nooit vergeten. Het fleurt alles zo op.

Met mijn pen in de hand zit ik klaar. Ik heb zorgvuldig een kaart voor een goede vriendin uitgekozen. Eentje die echt helemaal bij haar zou passen. Toch staart de lege kaart me aan. Waar ga ik over schrijven?

Mijn tips voor brieven schrijven

Schrijf over de kleine details in je dag (een wandelingetje naar de supermarkt, het maken van een lekkere lunch of het opruimen van je huis). Wat viel je op? Wat is je bijgebleven? Wat wil je kwijt?

Schrijf over goede herinneringen die jullie met elkaar delen.

Plak je kaart zo vol met stickers en frutsels dat je er bijna niets op hoeft te schrijven, maar dat hij wel leuk is om naar te kijken.

Postzegel plakken

Voor postzegels heb ik standaard Kinderpostzegels in huis. Mijn collega Ilse geeft me ook een handige tip: online een postzegelcode bestellen. Je hoeft er dus niet voor de deur uit.

Tsja, ik ben er niet trots op, maar ik wist dus eerst niet op welke plek je een postzegel moet plakken. Volgens mijn moeder werd daar vroeger bij haar op school aandacht aan besteed, maar in mijn tijd kregen we computerles. (Voor iedereen die het ook niet weet, maar het niet durft te vragen: de postzegel moet op de rechterbovenkant van de envelop.)

Op de post

Het is tijd om de brief op de post doen. Ik ga langs een postbus en duw de kaart erin. Het proces is nu uit mijn handen en in de handen van de postbezorger belandt. Het enige wat me nog te doen staat, is afwachten totdat ze mijn berichtje op papier ontvangt.

Ik vond het proces verrassend simpel en superleuk om te doen. Ik was echt even met mijn gedachten bij mijn vriendin en nergens anders. Het fijnste aan brieven schrijven, vind ik het moment dat ze mijn kleine cadeautje bij haar brievenbus vindt, ze het vervolgens openscheurt en ze dan de kaart met een glimlach in zich opneemt.

Tekst & Fotografie Sara Assarrar