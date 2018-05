Claudie over creativiteit

Hou je van illustraties en graphic art? Aanstaande zondag (27 mei) vindt in Haarlem de Illustratie Biënnale plaats: een festival met presentaties van illustratoren, exposities en nog veel meer. Een van de sprekers is Claudie de Cleen. Op ons blog vertelt ze meer over haar werk en de lezing die ze gaat geven.

Wat voor illustraties maak je?

“Ik maak vooral werk bij redactionele stukken, voor de Volkskrant en de Vpro Gids bijvoorbeeld. Ik vind het leuk om na te denken over het nieuws. Vaak maak ik illustraties bij artikelen die ik zelf niet zo snel zou lezen. Dan zoek ik naar een manier waardoor het stuk voor mij gaat leven, of ik neem het op de hak. Ik heb heel lang voor de economiepagina getekend. In het begin vond ik dat zwaar en het leek me saai. Maar ik ging de onderwerpen meer naar mijn eigen hand zetten, door bijvoorbeeld abstracte onderwerpen meer alledaags te maken. Inmiddels lukt het me om bij elk onderwerp een twist te verzinnen.”

Heb je een vaste tekenstijl?

“Toen ik jong was en net op de Rietveld Academie zat, viel het mijn docent op dat ik heel veel plezier had in het ontdekken van allerlei technieken. Hij zei tegen me dat het mooi is om als kunstenaar stijlloos te blijven, zodat je allerlei handschriften kunt hebben. Dat is nog steeds mijn streven. Mensen die me een opdracht geven, weten vaak niet wat voor illustratie ze krijgen. Ik wil ook niet alleen maar mooie dingen maken, ik wil soms ook een uitspraak doen of een kritische boodschap meegeven.”

Waarover ga je vertellen op de Biënnale?

“Aan de hand van verschillende opdrachten die ik heb gedaan, laat ik zien hoe ik tot een beeld kom en welke keuzes ik maak. Ik probeer mijn gedachtegang te laten zien. Zo laat ik bijvoorbeeld zien hoe ik een tekening bedacht bij een artikel over van die muziek die je hoort als je in de wacht wordt gezet. Ik zie mezelf dan zolang aan de telefoon zitten dat ik een skelet ben geworden.”

Doe je dat vaker, praten voor een grote groep?

“Nee! Ik hield dat soort dingen juist altijd af, maar ik kom nu op een leeftijd dat ik denk: fuck it! Bovendien wil ik mijn praktijk als tekenaar ook serieus nemen. Ik word dit jaar vijftig en dit is een voordeel van ouder worden. Ik doe het gewoon zo goed als ik kan en als het niet lukt, jammer dan.”

Over de Illustratie Biënnale

De Illustratie Biënnale is een ontmoetingsplaats voor illustratoren, vakgenoten, opdrachtgevers, uitgevers en liefhebbers van graphic art. Naast de lezingen en presentaties van makers (helaas al uitverkocht), zijn de activiteiten in de foyer van de Toneelschuur in Haarlem voor iedereen te bezoeken. Er is een expositie van tien illustratoren die een platenhoes ontwierpen, een pop-up gallery en een winkel met gelimiteerde uitgaves en prints van de deelnemende illustratoren. Meer informatie kun je lezen op de website.

Over Claudie

Claudie tekent in opdracht voor allerlei opdrachtgevers. Misschien heb je haar werk weleens gezien in de Volkskrant, de Vpro Gids, Vrij Nederland of Flow. Ze tekent ook voor het kledingmerk Imps&Elfs. In 2007 richtte ze samen met Tammo Schuringa en Corinne Bonsma het tekencollectief d.a.t./Drawing Apart Together op. “Ik maak eigenlijk nooit schetsen, maar ik doe een tekening heel vaak over tot er een goed is. Daardoor heb ik veel restmateriaal, dat ik doorschuif naar Tammo en Corrine. Zij gaan ermee verder, of ik krijg een oefenvel van ze. We gaan net zolang door met heen en weer sturen totdat de tekening af is, of mislukt.