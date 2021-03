Sterke vrouwen: 7 inspirerende quotes

Soms kunnen we wel even een oppepper gebruiken. Daarom delen we 7 quotes en weetjes van inspirerende en sterke vrouwen.

‘Adventure is worthwhile’

Vliegenier Amelia Earhart (1897-1937) vloog in 1932 als eerste vrouw de Atlantische Oceaan over en in 1935 als eerste persoon – in haar eentje – over de Grote Oceaan. ‘And there’s grace in being and willing to know and hear others. This, for me, is how we become.’

Op college in Princeton drong bij Michelle Obama ineens het besef door dat ze de enige zwarte vrouw in de zaal was. Over hoe dat voelt en veel andere ervaringen uit haar leven schrijft ze in Becoming. ‘At the end of the day, we can endure much more than we think we can.’

Het werk van schilder Frida Kahlo (1907-1954) heeft veel surrealistische elementen. Haar leven lang had ze last van medische complicaties na een ongeluk, en ze had een roerige relatie met kunstenaar Diego Rivera, met wie ze twee keer trouwde. ‘Het liefste wat ik doe, is ergens naartoe gaan waar ik nog nooit ben geweest.’

Fotograaf Diane Arbus (1923-1971) stapte altijd overal op af om haar eigen, soms vervreemdende beelden te maken van de ‘misfits’ die haar zo fascineerden: travestieten, reuzen, dwergen en nudisten. ‘Je kunt vrede niet vinden door het leven te vermijden.’

Virginia Woolf (1882-1941) was heel bekend in het literaire leven van Londen. Ze leefde voor het schrijven en runde met haar man een uitgeverij. Ze genoot intens van het leven, maar had tegelijkertijd last van stemmingswisselingen. ‘Je hoeft niet altijd iets te doen. Je kunt er ook gewoon zijn, en dat is vaak genoeg.’

Auteur Alice Walker werd vooral beroemd met haar boek De kleur paars, waarmee ze de Pulitzerprijs won. Minstens zo bekend is ze door haar inspanningen voor gelijke rechten voor alle mensen. ‘You’ve got to learn to leave the table when love’s no longer being served.’

Pianist, singer-songwriter en burgerrechtenactivist Nina Simone (1933-2003) werd vanaf haar jeugd klaargestoomd om klassiek pianist te worden. Ze leidde een turbulent leven en maakte het zichzelf en anderen niet altijd makkelijk. Op Netflix is de documentaire What happened, miss Simone? te zien.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Getty Images