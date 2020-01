Conny Lahnstein knipt silhouetten: bijvoorbeeld van inspirerende vrouwen, voor onze agenda van 2021. En ze staat eind maart in onze Slow Down Place tijdens Creative Life. Hoe werkt dat, zo’n portret knippen? 3 vragen aan Madame Silhouette.

Hoe ben je begonnen met het knippen van silhouetten?

“Als kind knutselde ik graag, vooral met papier, omdat ik al heel snel de vele mogelijkheden ervan ontdekte. De liefde voor papier is in de loop der jaren steeds sterker geworden. Op mijn zeventiende kreeg ik een echte silhouetschaar. Boeken over knipkunst waren toen nog erg schaars, maar ik vond er toch wat met zwarte silhouetten die me aanspraken, en dan vooral de schaduwbeelden.

Ik leerde mezelf de technieken aan door veel te knippen en fouten te maken. Op mijn drieëntwintigste werd ik door de Volksuniversiteit Den Helder gevraagd om les te geven in het vak, en gaandeweg stelde ik mijn eigen methode in een lesboek samen, dat een aantal jaar later uitkwam. Mijn naam komt van de naamgever van het silhouet: Etienne de Silhouette, minister van Financiën in de 18e eeuw. Hij moet vast een vrouw hebben gehad, dacht ik. Aldus Madame Silhouette.”

Hoe heb je het jezelf aangeleerd?

“Ik tekende veel en dan vooral mensen. Toen ik het knippen had ontdekt, maakte ik veel voorstellingen met daarin mensen verwerkt. Daaraan merkte ik dat ik talent had voor het knippen van silhouetten. Ik heb veel familieleden en vrienden geknipt om de finesses in de vingers te krijgen, en het verbaasde me dat ze bijna allemaal lukten. Nog niet zo verfijnd en snel zoals ik ze nu knip, maar iedereen was altijd heel verrast om de gelijkenis in hun geknipte silhouet te zien.

Al gauw werd ik door evenementenbureaus geboekt en trad ik regelmatig op in binnen- en buitenland. Ook sloot ik me aan bij En Profil, een groep portrettisten in de breedste zin van het woord. Ik trad vaker op waardoor ik steeds verfijnder en sneller een silhouet knipte. Als iets niet gelijk goed lukte, werkte ik het later in mijn atelier uit om het een volgende keer perfect uit te voeren.”

Kun je stap voor stap beschrijven hoe je te werk gaat?

“Om te kunnen knippen heb je goed materiaal nodig:

Een scherpe silhouetschaar aan een koord Een stuk zwart papier met een lichte achterzijde Een passe-partout waarin het silhouet wordt geplakt

Als ik optreed als silhouetknipper, vraag ik of de persoon tegenover me wil gaan staan met het gezicht naar rechts, zodat ik het profiel goed zie. Ter hoogte van het borstbeen begin ik te knippen, dan door tot voorbij het achterhoofd. Daarna begin ik aan de rugzijde en knip ik door totdat het silhouet eruit valt. Ik wissel het kijken en knippen heel snel met elkaar af, mijn oog-hand-coördinatie is sterk ontwikkeld. Soms sluit ik daarbij een oog om geen diepte te zien, omdat het silhouet eigenlijk een platte weergave van het profiel is.

Als het gehele silhouet uit het papier valt, knip ik de hele fijne details zoals snorren, baarden, fijne piekjes en krullen. Daarna plak ik het in het passe-partout. Dit hele ritueel duurt maximaal acht minuten en is afhankelijk van de hoeveelheid details die ik moet knippen.”

Ook je silhouette door Madame Silhouette laten knippen?

Tijdens het evenement Creative Life, op 27, 28 en 29 maart, kun je voor € 9,95 (let op: alleen pinnen) je silhouette laten knippen door Conny Lahnstein. Op de site van Creative Life vind je meer informatie over het evenement.

Meer informatie vind je op Conny’s website.

Interview Bente van de Wouw Fotografie Madame Silhouette