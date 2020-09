De bijzondere verlieskaarten van Verlieskunst

Ze maken kaarten voor verlies met daarop fijnere woorden dan het vaak koude ‘gecondoleerd’ of ‘met oprechte deelneming’. De meiden van @verlieskunst zijn daarmee op een missie om (beeld)taal te creëren voor verlies.

‘De woorden zijn vaak te afstandelijk, de afbeeldingen op de kaarten cliché,’ staat er op hun website. Marlon Doomen en Babet te Winkel van @verlieskunst noemen het een gemiste kans om écht troost te kunnen bieden. Daarom besloten ze een reeks kaarten te maken die troosten en ruimte geven aan verlies. ‘Niet enkel een kaart voor het traditionele condoleancekaartmoment, maar juist ook kaarten vóór een verlies of voor jaren later. Het zijn kaarten niet enkel voor de dood, maar ook voor allerlei soorten verliezen zoals een relatie die uitgaat of het verlies van gezondheid,’ schrijven ze. Wij vinden het een mooi initiatief.

Benieuwd naar de kaarten? Je kunt ze bekijken op hun website en Instagram.

