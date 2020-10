Een art journal beginnen

Een art journal is een dagboek en creatieve uitlaatklep in één. Hoe kun je er zelf een beginnen? Drie creatieven geven tips over het hebben van een art journal.

Carlos van het Noorse ontwerpduo Arne & Carlos

“Begin met een dagboek: een paar woorden over wat er gebeurd is die dag, en gebruik verschillende kleuren. Daarna versier je de pagina’s met foto’s, tekeningen, collages, enzovoort. Zoek leuke spullen om erin te stoppen, niet alleen in winkels maar overal: recycle! En heb geduld, niet alle pagina’s hoeven in één keer af. Knip in foto’s en bewaar oude stoffen, pakpapier, een mooi papieren servetje van een restaurant. Stop alles in een doos tot je ze wilt gebruiken.”

Dawn DeVries Sokol over het vullen van een art journal

“Begin gewoon. Iedereen is creatief, en art journals zijn er om te vullen met verhalen en experimenten, zonder regels. Ik maak bijvoorbeeld weleens gaten in pagina’s, zodat je erdoorheen kunt kijken. En bedenk: je kunt ook gewoon een paar pagina’s een kleur geven met verf, en er later mee verder gaan.”

Elma de Jonge, ontwerper en blogger

“Leg de lat niet te hoog. Het zal niet elke dag een Van Gogh worden. Dat maakt niet uit, het gaat juist ook om het proces. Je werkt vanzelf toe naar een eigen stijl. En laat je inspireren. Ik kan uren op Pinterest kijken om ideeën op te doen qua kleurencombinaties of patroontjes. Maar geef er natuurlijk wel altijd je eigen draai aan.”

Knippen en plakken in een dagboek of plakboek kan ook heel rustgevend zijn.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Sara Assarrar