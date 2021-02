Hartverwarmende kijktip: ‘Bear with me’

Met de animatiedocumentaire Bear with me vertelt de Israëlische filmmaker Daphna Awadish een persoonlijk verhaal over liefde, langeafstandrelaties en kleine geluksmomenten. Speciaal voor Valentijnsdag lanceert ze haar film online.

Hoe kwam je op het idee voor deze korte film?

“Ik wilde een film over de liefde maken en tijdens een van de interviews vertelde een vrouw hoe moeilijk ze het vond om te verhuizen naar het land van haar vriend. Ze had het zwaar, maar ze kwamen eruit en het maakten hun band sterker. Ik zat op dat moment ook in een langeafstandsrelatie en mijn vriend had zijn baan opgezegd om bij mij in Nederland te komen wonen.

Ik was heel blij dat hij kwam, maar ik vond het ook een grote verantwoordelijkheid. Wat als hij het hier niet leuk vond of geen werk kon vinden? Ik snapte haar verhaal zo goed, omdat ik zelf ook in die situatie zat. Dus het zijn persoonlijke verhalen van anderen, maar het is ook mijn verhaal.”

Je hebt met de film al verschillende prijzen gewonnen op filmfestivals. Kun je het succes verklaren?

“Je ziet momenten die iedereen herkent en waardeert; even samen wandelen, koffiedrinken of dansen in de keuken. Ik vind het belangrijk om juist die kleine momenten uit te vergroten. Dit verhaal vroeg ook om een persoonlijke en intieme aanpak. Daarom gebruik ik handgetekende illustraties die ik animeer en combineer met geprinte video’s. Met de zichtbare vegen van mijn kwast, heb ik er nog meer van mezelf ingelegd.”

Waarom heb je voor beren als hoofdfiguren gekozen?

“Ik zocht naar een metafoor die past bij knuffelen en omhelzen en ik had al heel snel een sterk gevoel dat ik iets met beren moest doen. Wat ook leuk is, is dat iedereen deze associatie met beren heeft. Wie is er nou niet dol op knuffelberen?”

