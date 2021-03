Jannah bedacht de aanspreekbutton om contact te leggen met vreemden

Illustration design studente Jannah van Hout bedacht de ‘aanspreekbutton’. Ze hoopt daarmee dat er meer mensen uit hun bubbel komen en weer openstaan voor een gesprek met een vreemde.

Hoe ben je op het idee van de aanspreekbutton gekomen?

Het plan ontstond door een schoolproject. We moesten een maatschappelijk probleem benoemen waar we tegenaan liepen. Uiteindelijk wisselden we van idee met een andere student en bedachten we een oplossing. Ons ‘probleem’: Steeds vaker leven we in onze eigen bubbel. In de trein zitten we bijvoorbeeld allemaal in dezelfde ruimte, druk bezig met je telefoon en met een koptelefoon op. Hoe leuk zou het zijn als we juist met een vreemde in gesprek zouden raken?

Hoe ervaar je dit zelf?

Het lijkt me heel mooi om een gesprek aan te knopen met iemand anders die ik niet ken, maar ik vind het toch ook altijd een beetje spannend. Daarom ben ik dan ook vaak diegene met een koptelefoon op. Zo ben ik bij het idee van de aanspreekbutton gekomen. Als ik namelijk iemand met zo’n button zou zien zitten, zou de drempel voor mij veel lager zijn om iemand aan te spreken.

Wat denk je dat zo’n gesprek op kan leveren?

Het is goed om uit je eigen bubbel te komen. Je groeit op met je eigen normen en waarden, maar er heel veel verschillende mensen in Nederland. Ik denk dat mensen elkaar in eerste instantie niet altijd goed begrijpen, maar het uiteindelijk wel goed met elkaar kunnen vinden. In ieder geval op het niveau van zo’n gesprekje. Ik hoop dat er hierdoor vooroordelen worden doorbroken en er meer acceptatie en respect voor elkaar ontstaat.

Wat hoop je met de button te bereiken?

Mijn doel was eigenlijk om de buttons te kunnen verspreiden buiten mijn eigen bubbel. Dat is al gelukt door de verkoop via Instagram, daar ben ik heel blij mee. Ik zou het heel tof vinden als de button nog meer bekendheid gaat krijgen, zodat mensen de button gaan herkennen en het op grotere schaal gaat werken: ik zou echt gelukkig zijn wanneer onbekenden met elkaar in gesprek raken door het zien van de aanspreekbutton.

Hoe heeft het project jou zelf veranderd?

Ik merk dat ik veel meer opensta voor contact met vreemden. Op straat probeer ik bijvoorbeeld toegankelijker te zijn naar mensen toe. Iemands blik proberen te vangen en dan glimlachen of groeten is al een heel goed begin. Ik vind dat soort dingen heel belangrijk. Dat je aandacht hebt voor elkaar.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome