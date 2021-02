Op de post: 5x verrassingen door de brievenbus

Nu we niet meer kunnen winkelen, is de brievenbus plotseling weer onze beste vriend. Want als je een beetje creatief bent, kun je zoveel meer op de post doen dan enkel brieven. 5x leuke initiatieven.

Koekjes op de post

Verse Italiaanse koekjes verpakt in een doosje dat door de brievenbus kan, jawel. Koek in the Box heeft het. Voor maar 9 euro bestel je zo’n doosje voor jezelf of voor iemand anders. De koekjes worden gemaakt in een kleine fabriek in d’Asti, Italië volgens een oud familierecept. Wij hebben ze geproefd en zijn fan.

Bloemen door de brievenbus

Ja, je kunt bloemen gewoon in een doosje doen. En die doosjes passen prima door de brievenbus. Bij Bloompost kun je niet alleen bosjes rozen en tulpen op de post laten doen, je hebt ook verschillende soorten droogbloemen en er is zelfs een plantenpuzzel van 1000 stukjes.

Een verhaal in brieven

We hadden hier nog niet eerder van gehoord, maar wat een goed idee! Met The Flower Letters wordt een verhaal dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog vertelt in brieven. Je ontvangt iedere maand 2 brieven, voor een jaar lang. Extra leuk: bij iedere brief die je ontvangt zit ook meteen een kaart die je kunt versturen naar iemand.

Lieve woorden en thee per post

Bij Theeduif kun je kaartjes voor allerlei verschillende gelegenheden bestellen, waar dan ook een zakje thee bij wordt gedaan. Je kunt er zelfs voor kiezen om er een duurzame reep chocolade bij te doen. Leuk om cadeau te doen aan iemand.

Leer borduren

Bij Iris borduurt vind je allerlei DIY-pakketten om te leren borduren. Vaak kunnen deze kleine pakketten ook makkelijk door de brievenbus. Heb je alleen garen nodig, of andere benodigdheden om te starten met borduren, dan vind je die hier ook.

Liever gewoon een kaartje sturen? 5 redenen om dat eens zomaar te doen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Iris borduurt en Koek in the Box