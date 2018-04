Dit inspireert mij (2)

Wie is van grote invloed geweest op jouw werk? Flow vraagt aan illustratoren welke ontwerpen of kunstenaars hen blijven inspireren. De Britse Nina Cosford vertelt over haar favoriet: Mary Blair.

“Ik ontdekte het werk van Mary Blair toen ik studeerde, en het maakte me zo blij. Haar kleurgebruik wijkt af en is gedurfd, ze maakt trefzekere lijnen en haar illustraties zijn charmant en speels. Mary Blair (1911-1978) was conceptontwerper en stylist voor Walt Disney in de jaren veertig en vijftig; ze werkte onder meer mee aan de films Peter Pan, Cinderella en Alice in Wonderland. Haar gevoel voor kleur en esthetiek was heel bepalend, maar ze werd op de aftiteling slechts ‘kleurstylist’ genoemd.”

Tinten rood

“Blair inspireerde me om mijn illustraties te versimpelen. Ik maak nu meer gebruik van de witruimte, lijnen en kleurvlakken. Wat ik geweldig vind aan haar werk is dat het tegelijkertijd leuk, serieus, speels, emotioneel, licht, gedurfd, delicaat, naïef, verfijnd en gevoelig kan zijn.

Een van haar collega’s bij Disney zei dat Blair de eerste was die verschillende tinten rood naast elkaar gebruikte – dat kenden ze nog niet in die tijd. Ik vind het leuk dat ze haar eigen regels en stijl bepaalde. Ze was niet alleen een van de eerste vrouwen die op animatieafdeling van Disney werkten, maar introduceerde ook een vernieuwende stijl binnen het bedrijf. Een stijl die kinderen aansprak en tegelijkertijd heel verfijnd was.”

Zweven op een schommel

“Ik zag Blairs illustraties voor het eerst in het kinderboek I can fly van Ruth Krauss. Het meisje op de voorkant (een vrouwelijke hoofdpersoon was sowieso zeldzaam in die tijd) sloot ik meteen in mijn hart, vooral door haar spingerigheid en de speelse verteltoon. Blairs stijl past daar precies bij. Ik weet nog dat ik er meteen inspiratie van kreeg, onder meer door de manier waarop ze de huiselijke omgeving schetst vanuit het perspectief van een kind dat nieuwsgierig naar de wereld kijkt: liggend in het gras, zwevend op een schommel of onder een tafel.”

Net als een sprookje

“Mijn favoriete werk van Mary Blair is Assepoester. Mijn zus kocht een boek voor me met alle originele schilderijen die ze maakte voor deze Disney-film. Elk ontwerp is heel sfeervol en Blair speelt met kleurgebruik en perspectief, bijvoorbeeld in de scène waarin het paard met de koets sneller en sneller gaat om Assepoester naar het bal te brengen. Die snelheid benadrukt ze met allerlei elementen die dezelfde richting opgaan als waar ze naartoe rijden. In het hele boek heerst een gevoel van onrust: donkere luchten, silhouetten en schaduwen die in schril contrast staan met de hoofdrolspeler en de sprankelende magische momenten.”

“Toen ik het Walt Disney Family Museum bezocht, was ik heel blij dat er een aantal originele schilderijen van Mary Blair uit Assepoester te zien waren. Het ontroerde me om in alle rust te kijken naar de penseelstreken van mijn idool. Ik blijf me verwonderen over haar werk.”