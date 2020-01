5x inspiratie voor een offline hobby

Hoewel we het soms liever anders zien, ploffen we ’s avonds toch vaak weer op de bank voor een avondje Netflix of een scroll-sessie op onze telefoon. Met deze 5 ideeën voor een offline hobby kan het scherm wat vaker op zwart.

Breien

Breien is allang niet meer oubollig, schrijft The New York Times. En ze hebben gelijk. Brei-accounts op Instagram hebben duizenden volgers, de patronen zijn modern en je hebt geen kundige oma meer nodig om het te leren. Beginnen? Deze blogs helpen je verder.

Leer in een avondje de basissteken.

Deze websites en video’s laten je op een fijne manier zien hoe het moet.

Wat wordt je eerste project? Hier vind je inspiratie.

Bullet journaling

Een agenda, dagboek en to do-lijst in één: dat is een bullet journal. Dat klinkt als veel, maar juist daardoor schijn je er een leeg hoofd van te krijgen. Je kunt zelf bepalen hoe je journal eruitziet, en dat maakt het zo leuk als offline hobby. Pak je pennen, potloden en verfkwasten uit de kast en laat je creativiteit de vrije loop. Met deze blogs maak je een fijne start.

Borduren

Borduren beleeft een revival, vooral dankzij crafters die zich erop hebben gestort en er een eigen draai aan geven. Je kunt een project zo klein of groot maken als je zelf wilt en het is ook nog eens ontspannend. Deze blogs bieden inspiratie.

Je hoeft niet meteen een dure cursus te doen om het onder de knie te krijgen. Via deze websites kun je het online leren.

Irem Yazici maakt mini-borduursels en wij zijn fan.

Borduren maar dan iets minder priegelig, dat is punch needling.

Wandelen

Ook de paden op gaan is een fijne offline hobby. Vooral in de zomer kun je ’s avonds nog een wandeling maken in een mooi natuurgebied of gewoon in je eigen buurt.

Dit kan een boswandeling met je doen.

Aan de wandel in België? We verzamelden drie routes.

Nog meer wandelinspiratie, maar dan in eigen land.

Lezen

Er is volgens ons niets fijners dan een bank, een dekentje en een goed boek. Liefst nog met wat kaarsen en iets lekkers erbij. Ontdek nieuwe werelden via papier en probeer wat meer te lezen in plaats van te kijken.

Dit zijn de nieuwste boeken van 2020.

Een lijst van de mooiste boekwinkels in Nederland en België vind je hier.

Starten met regelmatiger lezen? We geven je 10 tips.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com