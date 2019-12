Beginnen met breien: tips

Breien is allang niet meer oubollig, schrijft The New York Times. En ze hebben gelijk. Brei-accounts op Instagram hebben duizenden volgers, de patronen zijn modern en je hebt geen kundige oma meer nodig om het te leren. Beginnen met breien? Online editor en breifanaat Bente geeft tips.

Haal materialen bij de lokale breiwinkel.

Je vindt er niet alleen alles wat je nodig hebt om te beginnen, maar je kunt er ook meteen om advies vragen. Welk materiaal is het fijnst om mee te werken? Kun je beter breinaalden van ijzer of bamboe kiezen en welke dikte is het handigst? Ze zullen je met iedere vraag kunnen helpen. Kies niet meteen voor het maken van een sjaal.

Maar dat is zo makkelijk! Klopt, maar een sjaal is ook super lang. En zeker als je met een dunne draad werkt, kan dit project uren en uren in beslag nemen. Grote kans dat je je gaat vervelen en je je onafgemaakte project in een hoek gooit. Begin je met iets kleiners als een sok of muts, dan heb je veel sneller resultaat en zul je door dat hoera-ik-heb-iets-zelf-gemaakt-gevoel het breien langer volhouden. Ga op zoek naar de juiste lesmethode.

Hoe leer jij het best? Sommigen hebben nog steeds de voorkeur voor de kundige oma (of een ander familielid), anderen gaan liever op cursus en dan is er ook nog de optie van online tutorials. Zoek uit wat voor jou het beste werkt voordat je lukraak een methode kiest die misschien niet het meest passend voor jou is. Ik vind persoonlijk de video’s van We Are Knitters een uitkomst. Ze zijn duidelijk en als je er goed voor gaat zitten, heb je de basistechnieken binnen een dag onder de knie.

Nog meer tips

*Met deze drie websites heb je het breien zo onder de knie.

*Je kunt ook een workshop armbreien doen. Hierin maak je een grote deken in maar twee uur.

*Ik breide een deken in een weekend (zie foto hierboven) en jij kan dat ook.

Tekst en fotografie Bente van de Wouw