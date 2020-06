Iets nieuws leren met deze online lessen

Iets nieuws leren maakt blij, en de thuisvakantie is misschien de ideale periode om een nieuwe vaardigheid te leren. Ontdek het borduren, maak je eerste illustratie of schrijf een kort verhaal. Deze online lessen vielen ons op.

Leer een gedicht te schrijven

Misschien heb je het al eens eerder gedaan of wordt dit je eerste keer. Tijdens de online class ‘How to write a poem’ op Skillshare leer je in 8 lessen wat dichten precies is en hoe je ermee begint. De online cursus wordt gegeven door Madison White, zelf een dichter en schrijver.

Leg je droombestemming vast in waterverf

De plek waar je graag naartoe had willen gaan deze vakantie, die kun je ook vastleggen terwijl je thuis aan de keukentafel zit. In 8 lessen leer je hoe je waterverf gebruikt en hoe je er een landschap mee schildert. Zo ben je toch nog een beetje op vakantie.

Leer fotograferen met je iPhone

Om mooie foto’s te maken heb je niet meteen een dure camera nodig met allerlei snufjes. Je kunt ook gewoon beginnen met de telefoon die je al hebt. Fotograaf Dale McManus leert je in 19 lessen hoe je de beste foto maakt. Je hoeft geen ervaring te hebben om te beginnen.

Maak je eigen ansichtkaarten met inkt en water

Groetjes uit… Hoewel we deze zomer maar weinig ansichtkaarten zullen versturen vanuit het buitenland, kunnen we ze wel zelf maken. Gewoon met inkt en water. Dylan Mierzwinski laat je zien hoe het moet in 14 lessen.

Leer piano spelen in 30 dagen

Ja, echt. En het enige wat je ervoor nodig hebt is een piano of een keyboard. Mark de Heide laat je in zijn online lessen zien hoe de piano werkt en hoe je er zelf op kunt leren spelen.

Ontdek bakken met gist

Niets is zo moeilijk als bakken met het onvoorspelbare gist. Gelukkig is daar chef Julia Turshen, die je in 6 lessen leert hoe je het perfecte deeg maakt met dit lastige ingrediënt.

Nog niet uitgeleerd?

Misschien zijn deze online lessen wat voor je:

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Rocknwool/Unsplash.com