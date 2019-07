Leren breien: de basis

Om te leren breien heb je niet per se een handige oma of een reeks workshops nodig. Met een beetje geduld (en met behulp van wat filmpjes), kun je jezelf makkelijk de basissteken aanleren.

Steken opzetten

Breien begint met het opzetten van de steken. Vaak staat in het patroon aangegeven hoeveel steken je op moet zetten. Probeer dit niet te strak te doen, om te voorkomen dat je werk later kromtrekt. In dit filmpje wordt in het Nederlands duidelijk uitgelegd hoe dat opzetten precies in z’n werk gaat. Op dezelfde website leggen ze uit hoe je de beginsteek maakt (de lus die om je breinaald gaat).

Rechte steek

Heb je het opzetten van steken eenmaal in de vingers, dan kun je beginnen met breien. Het makkelijkst om aan te leren is de rechte steek (ook wel de ribbelsteek genoemd). Het is de basis van het breien en je kunt het in veel werken gebruiken. In dit filmpje wordt het uitgelegd.

Averechtse steek

Het broertje van de rechte steek en net zo onmisbaar. Je kunt de steken los van elkaar gebruiken (je complete werk recht of averecht breien) of ze combineren. Met dat laatste (de ene rij rechts breien, de andere rij averecht breien) creëer je de bekende tricotsteek (een patroon van v’tjes aan de voorkant). In dit filmpje zie je hoe dat gaat.

Tricotsteek

Lukt het je om de rechte en averechte steek te maken? Dan heb je eigenlijk ook meteen de tricotsteek, waarbij je de twee steken combineert, onder de knie. De steek wordt vaak gebruikt voor breiwerken als truien, sjaals en vesten. In dit filmpje krijg je er meer uitleg over.

