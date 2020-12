Origami vouwen: zo maak je een papieren vaas

Origami of de kunst van het vouwen is leuk om te doen. Als je met deze tutorial van een vaas aan de slag gaat, heb je ook nog iets moois voor in huis.

Dit heb je nodig:

* stevig papier

* schaar

* potlood

* liniaal

* vouwbeen of mesje



De keuze voor het papier ligt uiteraard bij jou. Kies in ieder geval voor wat dikker, stevig papier dat je goed kunt vouwen. Als je geen vouwbeen hebt, kun je ook gebruik maken van een mes.



Bepaal eerst de hoogte en breedte van je vaas, hier is gekozen voor 20cm x 50cm. Maak het papier op maat. Neem de breedte van je papier wat groter dan de omvang van je vaas, de uiteinden moeten namelijk overlappen zodat je die vast kunt plakken.



Je begint met het tekenen van horizontale en diagonale vouwlijnen met behulp van potlood en een liniaal. Begin met de horizontale lijnen. Hier is gekozen van een afstand van 5 cm. Teken deze over de gehele hoogte van het vel papier (dwz 20cm x 50cm).



Teken nu de verticale lijnen op dezelfde afstand van elkaar (5 cm) en over de gehele lengte.



Vervolgens is het tijd om de diagonale lijnen te trekken.



Trek deze om en om door. Dus eerst een rij schuin, vervolgens haaks op de vierkantjes door de helft en weer een rij schuin door. Lastig om te volgen? Zie de foto hierboven voor een duidelijk voorbeeld.



Voordat je begint met vouwen, loop je de vouwlijnen voorzichtig na met het mesje of het vouwbeen. Dit maakt het vouwen straks makkelijker. Begin met de horizontale lijnen en trek het vouwbeen of mesje zachtjes langs de liniaal. Als je gebruik maakt van een mesje, duw dan niet te hard.. Het is namelijk niet de bedoeling om in het papier te snijden.



Vouw alle horizontale lijnen. De kant met de getekende lijnen wijst naar buiten, zoals je op de foto kunt zien.



Nu zijn de diagonale lijnen aan de beurt. Trek hier ook voorzichtig de vouwlijnen over met een vouwbeen of mesje.



De diagonale lijnen vouw je nu de andere kant op, dus met de getekende lijnen naar binnen. (Zie foto.)



Hierdoor krijg je een 3D-effect.



Vorm tot slot je vouwwerk tot een vaas. De tekenlijnen zitten, uiteraard, aan de binnenkant. Als het goed is overlappen de uiteinden elkaar een beetje, plak deze met wat lijm aan elkaar vast.



Schuif je papier nu over een vaas of bloempot heen en klaar is je origamivaas!