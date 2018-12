Een Instagram-parodie

Illustrator en printmaker Francesca Iannaccone vertelt op ons blog over haar Instagram-project #frannysdrawstagram.

Francesca: “In de zomer van 2015 telde ik in één week zeventien recepten voor vlierbloesemsiroop in mijn Instagram-feed. Allemaal tafereeltjes met dezelfde items in beeld: een linnendoek, een handgemaakte lepel en een tak uit de tuin op een rustieke tafel. Zo is mijn Instagram-parodie geboren: #frannysdrawstagrams. Het begon met de huisgemaakte vlierbloesemsiroop, daarna ben ik verder gegaan met inpakken voor de vakantie (met veel Saltwater-sandalen nog net in beeld), bessen verzamelen in de herfst en kerstkransen maken in de winter.”

Krijg je leuke reacties op dit project?

“Ja, mensen reageren positief op de illustraties zelf, maar ze herkennen de beelden ook. Mijn illustraties zijn een eerbetoon met een knipoog. Ik zou het ontzettend leuk vinden als andere illustratoren meedoen. Misschien kunnen ze iets met de hashtag #frannysdrawstagramfriends plaatsen?”

Besteed je veel tijd aan Instagram?

“Ik heb er echt een haat-liefdeverhouding mee. Soms heb ik een fase waarin ik elke dag iets plaats, maar dat houd ik nooit vol. Ook is de druk om steeds nieuw werk te plaatsen me soms te veel. Ik ben me er ook van bewust dat smartphones niet sociaal zijn. Dus ik ben streng voor mezelf. Ik kijk er niet op als ik aan tafel zit met mijn familie en ik heb duidelijk regels voor mijn kinderen. Ik wil zelf graag het goede voorbeeld geven. Instagram is handig voor mijn werk, maar ik neem het niet zo serieus.”