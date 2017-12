‘Er raast geen tornado meer door mijn hoofd’

Bente schrijft en blogt. Ze mediteert sinds een tijdje aan het einde van haar werkdagen om de overgang van werk naar vrije tijd wat beter te laten verlopen.

Na een werkdag was Bente vaak nog lang onrustig. Ze bleef maar nadenken over haar werk en vond het moeilijk om te ontspannen. Het was weliswaar een extra drukke periode voor haar met veel veranderingen en ze studeerde af, maar toch vond ze dat er iets moest gebeuren om dit patroon te doorbreken. Ze ging op zoek naar een manier om te stoppen met piekeren en om meer rust te ervaren. ‘Iemand adviseerde me te gaan mediteren. Ik had geen idee wat ik daarvan kon verwachten, maar ik wilde het wel proberen.’

Voor ze aan de slag ging, moest ze wel even slikken. ‘Hoe kon ik nou twintig minuten gaan liggen, terwijl ik al zo druk was? Ik raakte echt in paniek bij het idee dat ik moest volhouden. Het leek me veel te lang en hoe zou dat kunnen helpen? Maar de minuten vlogen voorbij en ik vond het heel fijn.’ Inmiddels mediteert Bente elke werkdag voor of na het avondeten. Ze gunt zichzelf die twintig minuten en merkt dat het haar veel rustiger maakt.

‘Ik vond het moeilijk om te ontspannen, maar heb er iets op gevonden’

Weg met die gedachtes

In het begin mediteerde ze met behulp van de app. ‘Ik had er positieve verhalen over gehoord, maar voor mij werkte het niet; ik was zo gefocust op mijn ademhaling, dat ontspannen niet goed genoeg lukte. Nu luister ik pianomuziek – een kant-en-klare playlist van Spotify – en als ik begin te piekeren of er komen gedachten, dan ga ik terug naar de muziek. Dat gaat heel goed en ik word er rustig van. Normaal bleef ik na een werkdag werkelijk over van alles piekeren. Nu komen die gedachten ook wel, maar ze lossen op tijdens het mediteren. Het is niet meer zo’n tornado in mijn hoofd.’

Daarnaast is Bente meer gaan slapen. Ze gaat eerder naar bed en als het kan, zet ze geen wekker. ‘Ik word dan pas wakker als ik echt ben uitgeslapen.’ Sinds ze zichzelf meer rust gunt, is ze zich er veel eerder van bewust wanneer ze moe is. ‘Eerst had ik bijna nooit het idee dat ik moe was, maar ik herkende het gewoon niet en was te druk bezig met andere dingen. Nu luister ik veel beter naar mijn lichaam. Mijn moeder zei dit weekend nog tegen me dat ik veranderd ben. Ik maak me minder zorgen en ben blijer. Ik doe dit ook niet omdat het moet, maar omdat het mag.’

Tips om te mediteren

Vind je mediteren met een app lastig? Je kunt ook mediteren door je op muziek te focussen tijdens je meditatie-moment.

Is stil liggen met je ogen dicht, echt niets voor jou? Probeer dan een kwartiertje te reserveren voor een ‘toegepaste’ meditatie waarin je tekent, kleurt, wandelt of tuiniert. Het mediteren wordt zo een moment in de dag om jezelf weer in balans te brengen.

Meer balans in je leven zorgt ervoor dat je dat je lekkerder in je vel zit. Wil je daaraan werken, maar vind je de eerste stappen lastig? Wij vertellen hoe je op slimme wijze hiermee aan de slag kan gaan. Geïnspireerd? Ontdek Menzis SamenGezond en maak het jezelf zo makkelijk mogelijk om je eerste stappen te zetten en jezelf gemotiveerd te houden.