Feest! Art direction van het jaar

Wauw, Flow heeft de ‘Mercur Art direction van het jaar’ award gewonnen! De Mercurs zijn dé vakprijzen voor de mediabranche, een hele eer dus. Art director Karin Sonneveld ontving de prijs tijdens de jaarlijkse uitreikingen in het Amsterdamse DeLaMar Theater.

Door presentatrice Vivienne van den Assem en mensen uit het mediavak werden er negen Mercurs uitgereikt aan personen of magazinemerken die dit jaar uitzonderlijk hebben gepresteerd. De ‘Oscars van de bladenwereld’ worden de prijzen ook wel eens genoemd. Flow was genomineerd voor twee Mercurs: Partnership van het Jaar, voor onze samenwerking met Workman Publishing Co New York en Art direction van het jaar.

“Het is prachtig wat ze maken, van een constant hoog niveau en ze vinden zichzelf steeds opnieuw uit,” licht de jury toe in haar rapport. “Tegendraads, liefde voor papier, inspirerend, zet aan tot creativiteit en het is ongelooflijk hoeveel mensen Flow bewaren.”

Creative director Irene: “Onze art director Karin Sonneveld heeft deze prijs zo verdiend! Ze heeft laten zien dat papier hét medium is om mee te vertragen en te focussen. Papier is er om te voelen, om aan te ruiken, om te koesteren en dat weet Karin zo goed te vertalen in prachtige nummers en producten. Zo kijkt ze altijd met liefde en oog voor detail naar alle Flow-uitingen, bewaakt de beeldtaal van Flow wereldwijd en heeft een hoofd vol mooie ideeën. Wat zijn we trots op haar.”

Andere winnaars dit jaar zijn onder andere Happinez (Mediamerk van het jaar en Innovatie van het jaar), Vriendin (Event van het jaar) en Donald Duck (Partnership van het jaar, met het Rijksmuseum). Alle winnaars: gefeliciteerd!

Confetti-cover: StoryTiles