De Decemberzegels van Sanny van Loon

Wat vonden we het leuk om te horen dat Sanny van Loon, die ook veel illustraties voor Flow maakt, dit jaar de ontwerper is van de Decemberzegels. We waren nieuwsgierig: hoe gaat een postzegel bedenken in z’n werk?

Hoe hoorde je dat je de Decemberzegels mocht ontwerpen?

“Ik werd gebeld door PostNL, daar kenden ze mijn werk blijkbaar al. Ik reageerde eerst vrij zakelijk aan de telefoon, zoals ik altijd doe als een nieuwe opdrachtgever me belt. Toen ik ophing, drong pas echt tot me door wat een ontzettend grote eer dit is. Ik wilde het eigenlijk meteen aan iedereen vertellen, maar dat mocht nog niet. Nu is het eindelijk geen geheim meer en zijn de zegels overal in Nederland te koop.”

Postzegels ontwerpen: hoe doe je dat?

“Net als bij andere opdrachten ben ik meteen begonnen met schetsen. Ik zette alles wat in me opkwam in lijntekeningen op papier. Hieruit maakte ik een selectie en die nam ik mee naar PostNL. Ze vonden het daar erg leuk dat ik ze bij het proces betrok. We waren het vrij snel eens over welke onderwerpen er op de zegels moesten komen, en daarna ging ik aan de slag met het maken van de composities.

Dat was de grootste uitdaging bij deze opdracht: iets vertellen op zo’n klein formaat! De letters wilde ik per se met de hand schrijven. Dat zie je niet vaak op een postzegel en het geeft een persoonlijk gevoel. Het is net niet helemaal perfect, daar hou ik van. De kleuren in mijn illustraties ontstaan meestal vanzelf tijdens het ontwerpproces. Zo ook nu. Ik heb gekozen voor de klassieke kerstkleuren rood en groen, aangevuld met goudgeel voor een beetje magie en winters ijsblauw.”



Wat was je inspiratie voor de zegels?

“PostNL bedacht het thema ‘de magie van december’. Ik associeer dat met nostalgie, gezelligheid binnen en buiten, samenzijn met je favoriete mensen en een vleugje kitsch.

Ik heb gekozen voor beelden die voor jong en oud herkenbaar zijn. Ze zouden zich allemaal nu kunnen afspelen maar ook vijftig jaar geleden, al stak ik ze wel in een modern jasje. Net als bij mijn andere werk liet ik me qua illustratiestijl inspireren door vintage prentenboeken.”

Met wat voor materialen heb je gewerkt?

“De illustraties, kleuren en typografie zijn deels gemaakt met gouache verf en inkt, en deels op de computer.”

Stuur je zelf nog weleens (kerst)kaarten?

“Ja, ik hou erg van handgeschreven brieven en kaarten. De laatste jaren ga ik elke winter voor langere tijd op reis en ben ik ook met kerst in het buitenland. Op dit moment zit ik in Mexico, en ook mijn kerstkaarten gaan hier op de post. Helaas kan ik de Decemberzegels nu dus niet zelf gebruiken, maar ik hoop natuurlijk dat iedereen in Nederland dit jaar massaal kerstkaarten gaat versturen met mijn zegels!”

Fotografie en illustraties Sanny van Loon