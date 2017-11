De mooiste van Agnes

Dank je wel Hanke Arkenbout, voor je verzameling mooie foto’s op Pinterest de afgelopen maand. In november neemt illustrator Agnes Loonstra het gastpinnen voor Flow van haar over. Naar eigen zeggen is ze een ‘trouwe en lichtelijk chaotische Pinterest-fan’. Agnes: “Soms zie ik van die heel geordende accounts op Pinterest, gesorteerd op kleur of een specifiek thema, maar daar ben ik niet zo van. Eigenlijk bewaar ik gewoon alles wat ik inspirerend vind in een paar categorieën. Illustraties, foto’s (en movie stills), prints/behang en kleurenpaletten zijn het belangrijkst voor mij.”

Hulp bij illustreren

Naast illustrator is Agnes ook muzikant en zangeres, daarom pint ze regelmatig ideeën voor retro kapsels en stijlen voor haar a-capellagroep Charmony. Verder kom je op haar borden toekomstige droomhuizen, ideeën voor lifehacks, DIY’s en haar eigen werk tegen. Als ze aan de slag gaat om te tekenen, gunt Agnes zichzelf vaak eerst een uurtje op Pinterest. “Ik maak dan meestal een verborgen bord aan om inspiratie te pinnen, met kleuren en sferen. Het helpt me altijd enorm bij het bedenken van wat ik wil maken.”

Genoeg te kiezen

Deze pin-maand voor Flow is voor Agnes een mooi moment om een selectie van haar mooiste plaatjes te maken. Op haar persoonlijke pagina heeft ze inmiddels al 3633 pins verzameld, dus er is keus genoeg. “Ik ben van plan om lekker veel inspiratie te delen. Mooie foto’s, kleuren, gave retro behangetjes, werk van collega-illustratoren, filmtips, huizen die ik mooi vind en eigen werk. En ook wat kattenplaatjes!”

Je kunt het Pinterest-bord van Agnes hier volgen.

Heb je de illustraties van Agnes gezien in Flow 7? Die maakte ze onder meer voor het Reparatiekrantje. In het nieuwe Book for Paper Lovers kun je haar werk ook tegenkomen.

Wil je nog meer van Agnes zien? Kijk eens op haar website.

Je kunt de pins van Hanke hier nog bewonderen.