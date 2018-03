Dit inspireert mij

Wie is van grote invloed geweest op jouw werk? Flow vraagt aan illustratoren welke ontwerpen of kunstwerken hen blijven inspireren. Valesca van Waveren trapt af in deze nieuwe serie.

Valesca: “In 2009 publiceerde het Canadese tijdschrift Uppercase een boekje met uiteenlopend werk van de Zweedse kunstenaar Camilla Engman. Ik was meteen verliefd toen ik het zag liggen bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam. Twee jaar daarvoor was ik afgestudeerd aan de kunstacademie in Utrecht en ik maakte vooral serieuze illustraties voor tijdschriften. Ik was op zoek naar een manier om dingen wat liever te maken. Daar hou ik heel erg van, maar bij de tijdschriften waarvoor ik toen illustreerde, was daar niet veel ruimte voor.”

Verliefd op haar werk

“Aan het werk van Camilla Engman zag ik dat je het gewoon allemaal naast elkaar kunt doen. Ze maakt grappige lieve wezentjes, maar juist ook heel bezielde, soms grimmige schilderkunst. In haar redactionele werk komt dit allemaal samen. Maar ook de natuurlijke kleuren die zij gebruikt, de liefde voor wat imperfect is, het kwetsbare, het met aandacht kijken naar de natuur en het gevoel dat in al haar werk zit. Het raakte me in het hart en ik werd echt verliefd op haar werk.”

Andere focus

“Door dit boekje ontdekte ik ook dat er behalve illustreren voor tijdschriften nog veel meer mogelijk is. Camilla illustreert ook kopjes en gympen, en ze schildert. Op de kunstacademie was ik me wel bewust van alle mogelijkheden, maar door mijn focus op tijdschriften was ik toch een beetje ingedut. In keramiek vond ik een uitlaatklep om wat meer schattige dingen te kunnen maken. En door die kant van mijn werk te laten zien, kreeg ik er juist opdrachten bij die me deze ruimte gaven. Zoals de kleurplaten die ik een keer voor het Flow Book for Paper Lovers heb gemaakt.

Als ik nu wat te rationeel te werk ga bij een opdracht, pak ik dit boekje er vaak bij om in een bepaalde stemming te komen. Om vanuit een eerlijk gevoel te kunnen werken. Uiteindelijk wil ik namelijk iets maken wat je raakt of wat je wilt aanraken. Dat is een beetje de Camilla-graadmeter voor mij.”

Illustrator en ontwerper Valesca van Waveren woont in Amsterdam met haar man en zoon. Ze tekent, schildert en maakt keramiek.