Het nieuwe borduren

Na breien en haken is nu ook borduren weer helemaal terug. Een handwerktechniek met een retro imago waar de borduurders van nu hun eigen, moderne draai aan geven. Zoals de Australische Reilly Case.

Reilly Case maakt onder de naam The Captain and Anouk (Thecaptainandanouk.com) vooral bloemmedaillons en gebruikt daarvoor graag gebruikte materialen die ze nieuw leven inblaast. “Het delicate van geborduurde stof heeft iets heel speciaals dat me altijd heeft aangetrokken. Vooral vintage borduurwerk. Als je weet hoeveel tijd en liefde daar in zit… dat geeft het echt iets magisch.

Ik ben pas een jaar geleden begonnen met borduren. Dat was nadat ik op Bali knokkelkoorts had opgelopen. In de periode dat ik niet kon werken, verveelde ik me erg. Ik pakte naald en draad om mezelf te vermaken en ben daar eigenlijk nooit meer mee gestopt. Borduren heeft voor mij iets kalmerends.”

“Op de bank zitten met een kop thee, een chocoladebiscuitje, mijn kat Anouk op schoot en naald en draad in mijn handen. Voor mij is dat een oefening in mindfulness. Dat er een ietwat kitscherig, retro imago omheen hangt, vind ik alleen maar leuk. Ik geef er wel een moderne draai aan. Metallic garens zijn mijn favoriet. Prachtig glinsterend én lastig om mee te werken, dus ik gebruik ze graag maar spaarzaam.

Inmiddels krijg ik regelmatig speciale verzoeken om iets te borduren, bijvoorbeeld voor een trouwjurk. Dat vind ik heel vleiend, dat iemand het mij toevertrouwt om zoiets persoonlijks te maken. De allermooiste reactie kreeg ik nadat iemand een kleine geborduurde bordercollie verstrikt in kerstverlichting van me had gekocht. De kopers tagden me op Instagram met de boodschap dat mijn borduursel ze zou helpen met een lach hun eerste kerst zonder hun beste vriend door te komen. Ik wist niet dat ze een geliefd huisdier hadden verloren. Ik vond het verdrietig, maar ik was ook blij dat mijn borduurwerk ze een beetje vrolijker kon maken.”

