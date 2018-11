De favoriete illustratie van Flow-creatieven

Flow bestaat tien jaar, en Flow zou Flow niet zijn zonder de bijdragen van heel veel fantastische illustratoren. We vroegen drie van hen: wat is jouw eigen favoriet van de illustraties die je voor ons maakte?

Karen Weening: “Mijn favoriet is de illustratie die ik voor het Tekenboek maakte: mijn allereerste opdracht voor Flow. Ik mocht een leeg huis illustreren dat je zelf helemaal kon vullen met eigen tekeningetjes. En daarbij een huis dat al af was en als inspiratie kon dienen. Ik had zo veel plezier in het tekenen van de verschillende kamers.

Extra leuk omdat illustreren voor Flow hoog op mijn lijstje stond van dingen die ik graag een keer zou willen doen. Vijf jaar geleden raakte ik geïnspireerd door de mooie verhalen en illustraties in het blad en besloot ik mede door Flow een ander pad te kiezen: van stedenbouwer naar illustrator. De cirkel was rond toen ik daadwerkelijk een opdracht kreeg van Flow. Nog steeds word ik er blij van, omdat illustraties echt gevierd worden in het blad en je de vrijheid krijgt om iets moois te maken.

Voor dit stukje bekeek ik weer eens alle illustraties van de afgelopen jaren, en het valt me op dat mijn stijl toch wel is veranderd. Bij het huis gebruikte ik een outline, een getekende lijn. Die lijnen zijn in mijn huidige werk verdwenen. Ik teken ze nog steeds, maar ik haal ze na het inkleuren weg. Toch maken lijnen een illustratie soms juist wel speels en eigen: misschien leuk om ze binnenkort weer wat meer te gebruiken. Grappig om zo terug te kijken en oude dingen op te pakken.”

Deborah van der Schaaf: “O, zo moeilijk kiezen, maar dan toch: de handletter-tutorial die in nummer 3-2014 zat. Dat was vóór de hype en voordat winkels vol lagen met boeken en schriften hierover: in Amerika kwam – samen met hipsterbiertjes en chocoladerepen – nét de sign painter weer in beeld. De Flow-redactie vroeg waarschijnlijk mij, omdat ik soms mijn handschrift in mijn werk gebruikte. Ik kreeg volledige vrijheid! Het leukste vond ik dat ik iets wat ik zelf soms toepaste, nu eens kon onderzoeken en tot uitvoerbare stappen kon terugbrengen. Het was fijn om niet alleen plaatjes te maken, maar ook over inhoud, ritme en structuur na te denken.

Het boekje werd een succes: het verscheen op allerlei blogs, all over Instagram en later ook in het Engels, Frans en Duits. Al die versies naast elkaar zien is heel tof. Ik kreeg er veel aanvragen door voor workshops en van uitgevers. Workshops geven of boeken erover maken heb ik niet gedaan: illustreren is mijn grootste liefde en handletteren is er een onderdeel van. Maar de letters op boekcovers en in illustratieopdrachten schrijf ik nog steeds het allerliefst met de hand.”