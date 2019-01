Yann Bervas maakte de coverfoto van Flow 1

Als we naar de cover van Flow 1 kijken en het meisje op de schommel zien, kunnen we de frisse lucht bijna ruiken. De foto is zo vrolijk en geeft zo’n gevoel van vrijheid. Hij is gemaakt door de Franse fotograaf @Yann_b die nu in Nieuw-Zeeland woont.

Je bent lifestyle- en natuurfotograaf. Hoe is dat zo gekomen?

“Vroeger woonde ik pal naast de bibliotheek. Daar bekeek ik altijd alle tijdschriften waar veel foto’s en reportages in stonden. Ik vond het fantastisch om al die plaatjes te kijken. Mijn vader gaf me een analoge filmcamera waarmee ik veel ging filmen: de surfsessies met vrienden, onze fietstochten door het bos. De liefde voor beeld was er dus al, maar werd aangewakkerd tijdens mijn reis naar IJsland. Vlak voordat ik ging, kocht ik mijn eerste digitale camera en ik had geen flauw idee hoe die werkte. Dat vogelde uit terwijl ik daar was, in de regen en de storm en ander slecht weer. Daar leerde ik pas echt hoe je moest fotograferen.”

Je reist veel om foto’s te maken. Hoe is het om zo vaak in het buitenland te zijn?

“Ik denk dat reizen bij mijn leven hoort. Van jongs af aan was ik veel onderweg en toen al had ik door dat alleen plaatjes kijken in een tijdschrift niet genoeg voor mij was. Ik wilde het zelf ervaren. Door al die reizen realiseer ik me weleens dat de wereld heel klein voelt voor mij. En ik besef dat ik geluk heb met dat wat ik mag doen. Door steeds andere plekken te zien blijf ik geïnspireerd en creatief. En hoewel het niet altijd zo luxe is als je misschien denkt – slapen op de achterbank van mijn huurauto – is het het allemaal waard.”

Hoe ziet een doorsneewerkdag er voor je uit?

“Als ik op reis ben, begint mijn dag heel vroeg. Soms sta ik al om drie uur ’s nachts op om in de bergen te wandelen. Er is iets magisch en unieks aan het blauwe uur (net voor of na het gouden uur rond zonsopgang of -ondergang, red.) en daarvoor sta ik graag eerder op. Als ik weer terug ben, ga ik vaak even slapen en plan ik de foto’s die ik wil maken met zonsondergang. Je vindt me ook vaak in een café terwijl ik foto’s bewerk, of ik ben op zoek naar een nieuwe locatie om foto’s te maken.”

Wat is je favoriete land?

“Zonder enige twijfel mijn nieuwe thuis: Nieuw-Zeeland. De natuur hier is prachtig. Uitgestorven plekken, veel bergen, meren, indrukwekkende fjorden en mooie stranden. Het was een droom van me om in dit land te fotograferen, en in september 2018 besloot ik na lang sparen en hard werken om in het diepe te springen. Ik verkocht mijn huis en mijn auto en ben gewoon gegaan. Eenmaal daar kocht ik een busje om in te wonen en te rijden. Ik woon er nu drie maanden en het is nog beter dan ik had verwacht.”

Wat een foto goed?

“Dat is een lastige. Het heeft niet altijd met de kwaliteit van de camera te maken; veel mooie foto’s maakte ik gewoon met mijn iPhone. Ik vind een foto goed als-ie een reflectie is van mezelf en wat ik graag doe. Het is vooral belangrijk dat je altijd nieuwsgierig bent en openstaat voor alle situaties en mogelijkheden. En als je de basis eenmaal onder de knie hebt, is het vooral een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen.”

Kun je ons wat meer vertellen over de foto op de cover van Flow 1?

“Dat is misschien wel de mooiste foto die ik gemaakt heb tijdens een roadtrip door Noorwegen. Ik vond de locatie via Google, we pakten een taxiboot ernaartoe en een paar minuten later waren we aan het schommelen met dat prachtige uitzicht.”

Is er een boodschap die je mee wilt geven met je foto’s?

“Het maken van foto’s is net als het eten van een chocoladetaart. Als je één stuk eet, wil je alweer een volgende en je hebt nooit genoeg. Dat is hoe mijn werk voor me voelt. Ik wil vooral genieten van de kleine dingen in het leven.”