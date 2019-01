4 opruimtips uit Marie Kondo’s Netflix-serie

Bij Flow zijn we (net als de rest van de wereld) gefascineerd door Marie Kondo en haar serie over opruimen op Netflix.

Tweedehandswinkels in Amerika krijgen plotseling meer spullen binnen en steeds meer mensen ruilen een avondje op Instagram in voor het opruimen van de sokkenla: Marie Kondo’s serie zorgt voor een golf van opruimers en ontspullers. Iedere aflevering zit vol met inzichten, praktische tips en inspiratie om je huis – en daarmee je leven – wat overzichtelijker te maken. Deze bleven ons het meest bij:

Ruim op per categorie en niet per kamer

We hebben vaak de neiging om per ruimte op te ruimen. Eerst de studeerkamer, dan de huiskamer en als er nog tijd over is brengen we ook de slaapkamer op orde. Volgens Kondo is het veel makkelijker om per categorie schoon schip te maken. Door eerst al je boeken te doen bijvoorbeeld, ook als je kasten in verschillende ruimtes hebt staan. Hetzelfde geldt voor al je paperassen en je kleding – je ruimt ze dus in één keer op. Klinkt overweldigend, maar met de tip van Kondo om bijvoorbeeld kleine spullen zoals stekkers op te bergen in boxen, wordt het al een stuk overzichtelijker.

Gooi weg wat je geen plezier geeft

Bij het opruimen zijn we gewend om ons bij ieder ding af te vragen: is het praktisch, kan ik het nog gebruiken of is het waardevol? Kondo pakt het anders aan en laat de Amerikaanse gezinnen zich bij ieder voorwerp afvragen of het ze plezier geeft. Of, zoals ze het zelf zegt met haar inmiddels beroemd geworden zinnetje: ‘Does it spark joy?’ Zo niet, dan kun je het weggooien en zul je het ook niet snel missen.

Lees ook: Uit je dip met een app

Houd de spullen die je niet weg wilt gooien

‘Wanneer was de laatste keer dat je dit gebruikte?’ of ‘Heb je het echt nodig?’ Het lijkt het motto te zijn van veel opruim-experts. Kondo denkt er anders over. Want niet ieder voorwerp in huis is bedoeld om alleen ‘handig’ of ‘bruikbaar’ te zijn. Soms heeft het alleen emotionele waarde, of is er een andere reden dat je het niet weg kunt gooien. Kondo vindt dat prima. Ze oppert zelfs om deze waardevolle spullen zichtbaar in huis te plaatsen en niet ergens weg te stoppen in een onderste lade. Die tekeningen van je kinderen en de verjaardagskaart met die mooie tekst erop mag je dus gewoon houden. Opluchting.

De kunst van het loslaten

Misschien wel het moeilijkste onderdeel van opruimen of ontspullen: loslaten. Heb je de kracht om spullen met een sentimentele waarde te laten gaan, dan heeft Kondo ook daar een tip voor: erken de herinnering van het voorwerp en het plezier dat je ervan hebt gehad en zeg ‘dank je wel’ voordat je het weggooit. Klinkt misschien heftig om je favoriete maar versleten broek te bedanken, maar het schijnt te helpen in het loslaten en weer verdergaan.

De serie is te bekijken op Netflix.

Flow’s Astrid volgde het advies van Kondo op en verdiepte zich een jaar lang in ontspullen.

In onze special Het grote boek van minder lees je meer over ontspullen.

Bron Homes to love Fotografie Brooke Lark/Unsplash.com