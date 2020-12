4 stilteoefeningen voor meer rust in je hoofd

Soms heb je behoefte aan wat meer rust en stilte in je hoofd. Deze stilteoefeningen kunnen je hierbij helpen. Ze komen uit het boek De kracht van stilte – Zo vind je rust in de hectiek van alle dag van de boeddhistische monnik Kankyo Tannier.

Na het wakker worden

Wees je elke ochtend bewust van de eerste gedachte die je hebt, nog voordat je uit bed stapt. Laat deze gedachte langskomen, observeer de volgende… en begin de dag bewust.

Achter de computer

Focus op een punt of een icoontje zomaar ergens op het scherm. Blijf naar dat punt kijken. Word je vervolgens op een nieuwe manier bewust van je lichaam. Ervaar de wereld om je heen op een nieuwe manier… Adem in en uit. Ontspan je ogen om de twee uur steeds drie minuten.

Lunchen in stilte

Neem je voor om één of twee keer per week alleen en in stilte te eten. Een lunchpauze waarin je de tijd neemt om elke hap goed te kauwen en te genieten van wat je eet. Je zult het zien: de tijd stopt en midden op je drukke werkdag kun je immense rust ervaren.

Even pauze

Installeer op je laptop of telefoon een alarm-app of gebruik de timer. Laat het alarm bijvoorbeeld elk uur afgaan. Dan ontspan je je kaken en ervaar je vervolgens dat je hele lichaam zich ontspant. Doe dit elk uur twee minuten.

Fotografie Kien Do/Unsplash.com