4 tips om mindful te communiceren

Soms merk je tijdens een gesprek dat je eigenlijk meer met je to do-lijstje bezig bent, of met wat je hierna zelf wilt gaan zeggen. Kan het ook anders? Hieronder vier tips van psychologen Rob Brandsma en Femke Kok, die de training Mindfulness & Communicatie geven.

Betrek je lichaam erbij

Probeer zo veel mogelijk in het moment te blijven, dat helpt je om bewust aanwezig te zijn in een gesprek. Om te voorkomen dat je verdwijnt in je eigen gedachten of het verhaal van de ander, kun je een deel van je aandacht houden bij hoe je op je stoel of bank zit. Voel je voeten op de grond of volg je ademhaling. Het lijkt misschien of je afdwaalt als je je lichaam erbij betrekt, mar dat is juist niet zo. Je hoeft niet voor 110 procent op je gesprekspartner te focussen om goed te kunnen communiceren. Je lichaam blijven voelen maakt je bewuster. Hierdoor merk je beter op wat er gebeurt – bij jou en bij de ander.

Perfect communiceren hoeft niet, kan ook niet. Maar je kunt je wel bewust worden van je patronen en strategieën. Wat doe jij vaak in gesprekken? Grapjes maken ten koste van jezelf? Vaak en veel lachen? Zo veel mogelijk vragen stellen? Signaleer het. Leg jezelf niks op, maar wees je er simpelweg van bewust dat je een aantal van die automatismen hebt. Zo kun je ook de patronen van anderen opmerken. Zonder daar meteen wat aan te willen veranderen.

Wees wat minder

Als je wat stiller bent, wat meer ontvangt in plaats van meteen hardop mee te denken of mee te hummen, ontstaat er ruimte in een gesprek. We willen ons als spreker allemaal begrepen voelen, maar daar zijn lang niet altijd woorden of geknik van de ander voor nodig. Wees even stil en reageer niet meteen. Door minder te doen, verval je minder snel in automatismen.

Als een gesprek stilvalt, kun je je daar ongemakkelijk bij voelen. Je denkt misschien dat de ander je saai zal vinden. Je kunt het oplossen door weer te gaan praten, maar je kunt ook de stilte gewoon even laten. Het is niet erg als je je daar niet direct gemakkelijk bij voelt en je hoeft daar niet meteen iets aan te veranderen. Soms kom je door mindful te communiceren dingen tegen die je eng vindt en waarbij je je kwetsbaar voelt. Het is best spannend om ze dan toch te doen, maar het kan je wel persoonlijke groei opleveren.

