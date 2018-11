Beginnen met ontspullen

Het lijkt wel of tegenwoordig iedereen aan het ontspullen is, of zich in elk geval heeft voorgenomen dat te doen. Maar: hoe begin je in een best wel vol huis? Flow’s Astrid geeft tips.

Een verplaatsplek bestaat niet

Veel mensen ruimen niet op, maar verschuiven en verplaatsen. Verplaatsen is dus ten strengste verboden. Opruimen betekent: afmaken en alles neerleggen op de plek van bestemming: ofwel de plank of kast waar het hoort, ofwel de vuilniszak. Daartussen is geen plek waar het kan liggen.

Veel mensen ruimen niet op, maar verschuiven en verplaatsen. Verplaatsen is dus ten strengste verboden. Opruimen betekent: afmaken en alles neerleggen op de plek van bestemming: ofwel de plank of kast waar het hoort, ofwel de vuilniszak. Daartussen is geen plek waar het kan liggen. Om altijd te herhalen

Er is een zinnetje dat je erg kan helpen tijdens het opruimen. Je kunt het eindeloos herhalen bij alle spullen in huis: ‘Is er iemand blijer mee dan ik nu ben?’ Zou je buurmeisje, je nicht of een collega die oude typemachine, je leren jasje of dat houten krukje niet veel leuker vinden? Zo ja, geef het dan weg. Zo nee, dan mag je het houden.

Er is een zinnetje dat je erg kan helpen tijdens het opruimen. Je kunt het eindeloos herhalen bij alle spullen in huis: ‘Is er iemand blijer mee dan ik nu ben?’ Zou je buurmeisje, je nicht of een collega die oude typemachine, je leren jasje of dat houten krukje niet veel leuker vinden? Zo ja, geef het dan weg. Zo nee, dan mag je het houden. Weg met de afdeling voor-je-weet-maar-nooit

Veel mensen bewaren spullen voor je-weet-maar-nooit. Schoenendozen voor als je surprises wilt maken, versleten jeans voor als je ooit nog eens de gang gaat schilderen. Deze spullen kunnen weg, net als de volgende zaken: mini-frutsels voor als je misschien ooit nog een grabbelton op de vrijmarkt gaat maken. Speelgoed voor als je ooit nog eens kleinkinderen krijgt. Tijdschriften met adresjes voor als je ooit misschien een keer naar Valencia gaat, of naar Bali of naar Lapland. Tassen wol voor als je ooit het haken gaat oppakken. De voor-je-weet-maar-nooit-afdeling in huis is verboden en mag meteen weg.

Lees ook: Houvast in ingewikkelde tijden

Maak er een spelletje van

De Minimalism Game is een project waarbij je een maand lang elke dag spullen het huis uit doet, en elke dag een beetje meer. Op dag 1 één voorwerp, op dag 2 twee, en zo elke dag één voorwerp meer. Na 30 dagen heb je dan in totaal 465 voorwerpen het huis uit gedaan.

De Minimalism Game is een project waarbij je een maand lang elke dag spullen het huis uit doet, en elke dag een beetje meer. Op dag 1 één voorwerp, op dag 2 twee, en zo elke dag één voorwerp meer. Na 30 dagen heb je dan in totaal 465 voorwerpen het huis uit gedaan. Het gaat om het nu

‘No matter how things used to be, we cannot live in the past. The joy and excitement we feel here and now are more important,’ zegt de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. Hoe vaak bewaren we iets niet omdat we het ooit leuk vonden, omdat we er ooit mee speelden, omdat we het ooit van iemand gekregen hebben. Inderdaad, het gaat om het nu. Niet om vroeger.

*Astrid schreef ook blogjes over haar poging om te ontspullen.

Tekst Astrid van der Hulst Illustratie Katrin Coetzer