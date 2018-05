Bosbaden: kopje onder in de natuur

Ruisende bladeren, een druppel op je wang, de geur van bloemen. De Japanners noemen het shinrin-yoku – oftewel bosbaden: je onderdompelen in de natuur.

Dat we in het Westen het Japanse begrip shinrin-yoku omschrijven als bosbaden of forest bathing, is bij gebrek aan beter. Psycholoog Tim Lomas van de University of East London schaart het onder de noemer onvertaalbare woorden, omdat de werkelijke betekenis meer omvat: de ‘ontspanning die verkregen wordt door je onder te dompelen in het bos, letterlijk of figuurlijk’. Het concept is begin jaren tachtig in Japan ontwikkeld en houdt in dat je je heel bewust en langzaam door het bos beweegt, terwijl je probeert alles in je op te nemen.

Deze meditatieve manier van wandelen is de wereld aan het veroveren, simpelweg omdat het een goed middel is gebleken om stress te verlagen en je gezondheid te verbeteren. Nu dénk je misschien: nogal wiedes. Dat wandelen in de natuur goed voor je is, dat weten we toch allang? Dat klopt. En er is inderdaad niks mis met een stevige boswandeling. Maar shinrin-yoku werkt op een ander niveau en is bovendien heel goed in te passen in het dagelijks leven. Dat beschrijft dr. Qing Li althans in zijn handboek over het hoe en waarom van dit fenomeen: Shinrin-yoku – De kunst en wetenschap van het bosbaden.

Lees ook: Leren van onze moeders

Goed humeur

Een van de redenen dat shinrin-yoku volgens Japanners zo heilzaam is, is vanwege de grote hoeveelheid phytonciden in het bos. Deze natuurlijke oliën worden door planten en bomen afgescheiden als afweer tegen insecten, dieren en micro-organismen en dienen ook als geurboodschappen tussen planten onderling. In Japan is de afgelopen decennia uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van phytonciden op het immuunsysteem. Zo bleek dat de antistoffen die witte bloedcellen aanmaken, de zogenaamde natural killer cells, aanmerkelijk toenamen bij mensen die werden blootgesteld aan concentraties phytonciden zoals die in het bos aanwezig zijn.

En niet alleen de lucht van planten, ook die van aarde is goed voor je. Daarin huist namelijk de bacterie Mycobacterium vaccae, die neuronen gelinkt aan je immuunsysteem activeert. Prettige bijkomstigheid: je krijgt er ook nog een goed humeur van. Logisch dus dat de Japanse overheid door het hele land officiële zones heeft aangewezen die geschikt zijn voor shinrin-yoku, onder meer vanwege de bewezen effectiviteit van de aanwezige phytonciden. Bosbaders kunnen er de hulp inroepen van een therapeut, die hun bloeddruk en hartslag meet en ze helpt om optimaal gebruik te maken van hun zintuigen.

Het volledige verhaal ‘Kopje onder in de natuur’ vind je in Flow 3.

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie ©Robert-Paul Jansen/Stocksy United