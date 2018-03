Films zijn misschien niet het eerste waar je aan denkt bij de woorden stilte en rust. Maar deze drie films over stilte vertellen het verhaal elk op hun eigen manier.

A mindful choice

Hoe vind je meer rust in het leven? In deze documentaire vertellen verschillende mensen – van een balletdanser tot een gevangene – wat meditatie hun heeft gebracht en hoe ze nu anders omgaan met dingen die ze toch niet kunnen veranderen.

All is lost

Als zijn zeiljacht door een botsing met een zeecontainer beschadigd raakt, moet de hoofdpersoon (Robert Redford) zich alleen op een vlot zien te redden op de Indische oceaan – zonder telefoon of navigator en met steeds minder eten en drinken. De film zit dicht op de huid doordat er nauwelijks in gesproken wordt.

Walk with me

De boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh wordt drie jaar gevolgd in zijn kloostergemeenschap Plum Village in Zuid-Frankrijk. Interessant om in de documentaire te zien hoe de monniken en nonnen mindfulness integreren in hun leven en soms worstelen met dezelfde levensvragen als wij.

Dit artikel komt uit het Stilteboekje van Het grote boek van minder.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Annie Spratt