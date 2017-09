Hoe zorg je ervoor dat koken geen dagelijkse verplichting is die even snel-snel moet? We delen drie tips voor meer kookgenot.

Het belang van een lijstje

Voor journalist Racheda Kooijman begint het plezier in koken al bij het doen van de boodschappen, zo schreef ze in Flow. ‘Tegenwoordig heb ik geen lijstje meer bij me dat ik gehaast heb gemaakt, terwijl ik kastjes afspeur om te kijken wat ik nog heb. Ik heb nu een lijstje waar ik rustig voor ben gaan zitten en waar boodschappen op staan die ik echt nodig heb. Heb ik niets bij me, dan laat ik me in de supermarkt inspireren. Niet door maar te pakken wat er in de aanbieding is en daar een snelle wokschotel omheen te verzinnen, maar door alles wat er ligt op me in te laten werken en me af te vragen waar ik echt zin in heb.’ Kook met de seizoenen

Als je hebt uitgezocht wat je nodig hebt voor je recept, kun je beter niet rommelen met de ingrediënten: dat is zonde. Dus liever geen ontbijtspek als je geen pancetta (Italiaans buikspek) kunt krijgen. Net zoals oude kaas niet hetzelfde is als gruyère. Kook wat ‘in het seizoen’ is, dan heb je meer kans om de ingrediënten te vinden die je nodig hebt. Een goede tomaat bijvoorbeeld (biologisch of uit eigen moestuin) maakt je maaltijd: daar kan geen ‘standaardtomaat’ uit de supermarkt tegenop. Kook dus liever eenvoudige maaltijden, maar wel met de beste producten. Een pasta met zelfgemaakte pesto, echte oude Parmezaan en pijnboompitten uit Italië (niet goedkoop, dus gebruik er gewoon wat minder) ziet er misschien niet zo imposant uit, maar smaakt wel lekker. De weg

Bij koken telt niet alleen het einddoel, maar ook de weg ernaartoe. Die moet ook plezier geven, schreef journalist Racheda Kooijman in Flow. ‘Dus pak ik de ui bewust beet en heb ik er lol in om zijn buitenste laag eraf te peuteren. Ruik ik langdurig aan de geurige knoflook, voordat ik ‘m pers en in de pan gooi en laat ik mijn mes met beleid de groenten snijden. Als alles vervolgens in de pan zit en lekker staat te pruttelen, breekt het beste moment aan: roeren. De bestemming is in zicht, want die is te zien en te ruiken. In die pan zit het resultaat van mijn inspanning en dat geeft een voldaan gevoel. Roeren in die pan maakt dat er even niet vijftig gedachten door mijn hoofd schieten. Een leeg hoofd en een warm gevoel van huiselijkheid: wat wil ik nog meer?’

Deze tips komen uit Flow Weekly.

Tekst Caroline Buijs