Grote klussen uitstellen

Uitstellen: waarom doen we dit vaak met grote of belangrijke klussen? Journalist Fleur Baxmeier stapt steeds in dezelfde valkuil.

Toen ik dertien jaar geleden mijn nieuwe huis ging bezichtigen, was het eerste wat ik dacht: perfect, maar die keuken moet eruit. Er verstreken jaren waarin ik vaak dacht aan de nieuwe keuken, maar hij is er nog steeds niet. Hoe pak ik dat slimmer aan?

De nieuwe-keuken-die-maar-niet-kwam werkte verlammend op alle fronten, maar actie ondernemen, ho maar. Een bekend fenomeen, dat ook wel the importance trap wordt genoemd. “Het is familie van uitstelgedrag, met als verschil dat je ook iets kunt uitstellen omdat het een vervelend klusje is,” zegt Paul Loomans, zenmonnik en schrijver van Ik heb de tijd. “Bij the importance trap gaat het juist om taken die je zo belangrijk vindt dat je wacht totdat alle winden goed staan, elke omstandigheid perfect is en jij alle kennis in huis hebt voordat je eraan begint. Je wilt volledig ingedekt zijn voordat je de eerste stap zet, waardoor je in een soort impasse terechtkomt, terwijl je wel voortdurend denkt dat je het moet gaan doen. Het is zo’n algemeen probleem dat vrijwel iedereen zal herkennen.”

Volgens Lomans heeft het te maken met de tijd waarin we leven, een tijd waarin er veel meer dan vroeger informatie op ons afkomt met grote snelheid en in kleine eenheden. Neem de hoeveelheid e-mails die dagelijks binnenkomt. Er zijn altijd wel een paar mailtjes die nog enige vorm van aandacht behoeven. “Als je focus op de kleinere taken ligt, zul je nooit aan die ene grote taak toekomen. Het is daarom belangrijk dat je proactief en niet reactief bent. Stel: je staat op en je wilt je administratie vandaag doen, maar je drukt eerst op de knop van je e-mail. Dan ben je eigenlijk al verkocht en reactief bezig, want die mail stroomt binnen en jij gaat die lezen en beantwoorden. Vervolgens komen daar weer reacties op, waardoor je op je stoel blijft zitten en je alleen nog maar laat leiden door wat er in je inbox binnenkomt.”

Een proactieve houding wil zeggen dat je voordat je de knop van de e-mail indrukt, denkt: wat wil ik gaan doen vandaag? Wat vind ik belangrijk? “Dat is iets wat we niet alleen ’s ochtends, maar misschien wel zes keer per dag zouden moeten doen,” vindt Loomans. “Even afstand nemen van waar je mee bezig bent, dat creëert overzicht. Loop even weg, zet een kop thee, ga naar het toilet of doe iets anders wat je op de automatische piloot kunt doen, want op zulke momenten begin je te mijmeren. Het grappige is dat je juist overzicht krijgt als je niet gefocust bent, omdat je hersenen in een ander standje staan. Je ziet de grote lijn en van daaruit kies je je volgende actie, tot het volgende moment dat je afstand neemt en opnieuw overzicht schept. Je vertrekpunt is niet actie, maar overzicht.”

Het volledige verhaal 'The importance trap: waarom je kleine klusjes voorrang geeft' vind je in Flow 1-2018.

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie ©Tyler McRobert/Unsplash