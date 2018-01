Hardlopen op klassieke muziek

Wil je beginnen met hardlopen, maar liever niet op dreunende housebeats? Dan is de podcast van Radio 4 misschien iets voor jou.

Hardlopen hóeft niet altijd op opzwepende muziek. Met de podcast van Radio 4 coacht presentator Ab Nieuwdorp je door een trainingsschema waarmee je drie keer per week een rondje gaat lopen op luchtige klassieke muziek (en hij vertelt onderweg meer over de muziek). Na negen weken kun je een half uur achter elkaar hardlopen: precies de lengte van de veertigste symfonie van Mozart of een pianoconcert van Chopin.

Radio 4 deelde ook een playlist met klassieke muziek voor op reis.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie ©Camila Cordeiro/Unsplash