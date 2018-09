Het fijne van een stilteweekend

Soms is een kleine verandering of nieuw ritueel al genoeg om je dagelijkse leven op te frissen. In de special Mindfulness voor elke dag vertelt Mahesvari Autar (31) waarom ze regelmatig naar een stilteweekend gaat.

Waarom een stilteweekend?

“Ik woon in Rotterdam, een levendige stad waar het nooit echt stil wordt op straat. Ik ben freelance videomaker en organiseer concerten, mijn dagen zijn nooit hetzelfde. Wat ik weleens mis, is een ritme: vaste werkdagen en -tijden passen niet bij mijn werk. Ik denk de hele dag door aan allerlei praktische zaken.

Zelden is er een moment om na te gaan wat ik eigenlijk zelf wil en hoe ik het leven voor me zie. Soms heb ik het gevoel dat ik alleen maar aan het geven ben. Tijdens een stilteweekend gaat het ineens wél om mij en kan ik de tijd nemen voor die vragen. Het is een plek om tot rust te komen, mijn gedachten te ordenen en te reflecteren. Ik kom altijd terug met nieuwe energie.”

Is het niet lastig om een heel weekend stil te zijn?

“Nee, dat gaat vanzelf. Alleen al de omgeving, een prachtige plek in de natuur, maakt me rustiger. En ik ben er met mensen die ik niet ken. Er is veel gelegenheid om alleen een wandeling te maken of me even terug te trekken op mijn kamer. Het vaste programma vind ik ook fijn, er wordt bijvoorbeeld van je verwacht dat je op tijd aan de ontbijttafel zit. Eenmaal daar is mijn aandacht echt bij het eten, in tegenstelling tot thuis: daar check ik mijn mailbox terwijl ik intussen haastig een boterham smeer. Dat voortdurend in contact staan met anderen geeft me ook veel stress en onrust. Thuis is er geen enkel moment meer waarop mijn mobiel, iPad of laptop niet binnen handbereik ligt.”

Mediteer je veel tijdens die dagen?

“Ja, dat neemt een centrale plek in: stil zijn in het nu. De gedachten die dan in me omgaan, gaan eindelijk een keer over mij in plaats van over de wensen van anderen. Helemaal rustig in mezelf wordt het niet: om eerlijk te zijn heb ik nog nooit een meditatiesessie meegemaakt waarbij ik mijn ogen sloot en mijn gedachten stopten. Mijn hoofd is altijd in gesprek met mij.”

De iPad mag niet mee?

“Het mag wel, maar ik vind het prettig om me dan echt af te sluiten van de buitenwereld. Wel neem ik mijn mobieltje mee om foto’s te maken van mezelf in de natuur bijvoorbeeld. Als herinnering.”

Tekst Mariska Jansen Fotografie Ostap Senyuk/Unsplash.com