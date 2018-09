Het geheim van Shinrin-Yoku

Shinrin is Japans voor ‘bos’ en yoku voor ‘bad’. Shinrin-yoku wordt dus vertaald als ‘bosbaden’. Maar het is niet zomaar een wandelingetje maken, of hardlopend of fietsend door het bos racen: shinrin-yoku betekent echt verbinding maken met het bos via je ogen, oren, neus, mond, handen en voeten.

Begin jaren tachtig werd het traditionele geloof in de heilzame werking van de natuur in een nieuw jasje gegoten. Het Forestry Agency in Japan wilde hiermee de inwoners van overbevolkte megasteden aansporen om vaker de uitgestrekte bossen in te gaan – twee derde van Japan bestaat uit bos.

“Shinrin-yoku komt erop neer dat je bewust vertraagt en de natuurlijke omgeving met al je zintuigen ervaart,” legt Annette Lavrijsen uit, schrijver van het boek Shinrin-yoku. “Door de geuren, kleuren, vormen en geluiden van het bos op te merken, versterk je je band met de natuur en verbeter je je gezondheid.”

Wetenschappers toonden bijvoorbeeld aan dat de bloeddruk en hartslag dalen, cognitieve vermogens verbeteren en creativiteit kan toenemen. Lavrijsen: “Bomen, en dan met name naaldbomen, scheiden vluchtige stoffen uit, zogeheten phytonciden, die ons immuunsysteem activeren. Doordat je lichaam en geest ontspannen, ontstaat er op een dieper niveau ruimte voor verwondering en inzicht.”

Motohisa Yamakage schrijft erover in zijn boek The essence of shinto: ‘De planten en dieren, net als de bergen en rivieren, zijn er al net zo lang als wij mensen, en zijn altijd diep met ons verbonden geweest.’

Tip: Bosbad in het stadspark

Geen natuur in de buurt? Je hoeft niet per se naar het bos te gaan: een stadspark geeft hetzelfde effect. Dr. Qing Li adviseert in Shinrin-yoku – De kunst en wetenschap van het bosbaden: “laat je telefoon en andere afleidingen thuis. Rem jezelf af en let niet op de tijd. Zoek een plek om te zitten. Merk op wat je kunt zien en horen. Na twintig minuten ga je de effecten merken.”

Het notebook met een mini-cursus over bosbaden krijg je cadeau bij Flow 6.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Andrew Coelho/Unsplash.com