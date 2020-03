Hier vind je meditatiemuziek

We worden zo lekker rustig van meditatiemuziek. Of we het nu beluisteren tijdens het mediteren of gewoon als we koken of wandelen. 4x muziek voor ontspanning.

Het is de Spotify voor yoga- en meditatiemuziek, ontwikkeld door producer Daniel Schotsborg. Hij hoopt met zijn muziek mensen te kunnen helen, en doet er op dit moment onderzoek naar samen met de Vrije Universiteit Amsterdam. Via zijn platform kun je zijn muziek per nummer downloaden, maar je kunt er ook voor kiezen om een abonnement te nemen. Je betaalt hiervoor $ 6 per maand.

Meditatiemuziek op Spotify

Ook streamingsdienst Spotify zelf heeft een collectie van meditatiemuziek. Je vindt deze muziek door naar het genre ‘welness’ te gaan onder de functie ‘zoek’. Hier vind je afspeellijsten rondom yoga, natuurgeluiden, meditatie en ontspanning. Zo is er een afspeellijst met het geluid van Tibetaanse klankschalen en een met vogelgeluiden in het bos.

Wist je dat er ook enorm veel video’s gemaakt zijn met daarop meditatiemuziek? Je vindt er heel veel op YouTube. Soms duren ze een minuut of vier, maar je hebt ook video’s van 3 uur. Net als op Spotify heb je verschillende soorten muziek om op te ontspannen, zoals de panfluit of alleen het geluid van regen.

Gewoon in de winkel

Met alle moderne snufjes zoals apps en streamingsdiensten denk je er misschien niet zo snel aan, maar meditatiemuziek is ook nog steeds te koop in de winkel, zowel online als offline. Breng eens een bezoekje aan een lokale muziekwinkel en kijk wat je daar vindt, of struin het internet af naar een fijne cd.

