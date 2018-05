Mediteren voor beginners

Zou je graag willen beginnen met mediteren, of willen uitvinden of het iets voor je is? We geven vier tips.

Houd het simpel

Een goede manier om erachter komen of mediteren wat voor je is, is door met vijf minuten per dag te beginnen. Als je wilt, kun je dat geleidelijk opbouwen naar een kwartier of twintig minuten – of meer. Maar zelfs een paar minuten per dag is al genoeg om je er mindful en fysiek rustiger door te voelen. Maak van mediteren in elk geval niet een taak die je stress oplevert.

Volg je adem

Zet alle media om je heen (dus ook je telefoon) uit en ga rustig op de bank of op een stoel zitten. Het liefst wel rechtop, met je voeten op de grond en je handen in je schoot. Sluit je ogen, of laat ze rusten op één punt voor je op de grond. Luister naar je ademhaling. Volg je adem: waar deze je neus binnenkomt, door je keel, je luchtpijp, je longen in. Voel hoe je borst en buik een beetje uitzetten. Tel tijdens de ademhaling van 1, naar 2, naar 3. Volg de weg van je adem naar buiten en voel hoe je borst en buik weer zakken. Tel tijdens de uitademing van 3, naar 2, naar 1. Probeer je gedachten bij je ademhaling te houden en als je afdwaalt, ga je er gewoon weer naar terug.

Apps om te mediteren

Deze apps helpen je op weg. Je kunt gewoon thuis een rustig plekje zoeken, maar ook in de trein, in de pauze tijdens je werk of ergens buiten. En het nieuwe mediteren kan ook tijdens het wandelen, tuinieren of klussen.

Tijdens de lunch

Dek de tafel met een tafelkleed en servies. Voel het brood, ruik de melk of de geurige thee, de tomaatjes misschien. Wees je ervan bewust en denk erbij na, zonder je te verliezen in allerlei gedachten die niets met eten te maken hebben. Neem een hap en kauw bewust, slik bewust. Voel hoe het voedsel door je slokdarm naar je maag wordt gevoerd. Wacht dan even en laat de ervaring bezinken. Adem rustig in en uit. En neem dan pas de volgende hap. Je zult misschien merken dat je veel meer proeft als je met aandacht eet.

