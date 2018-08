Microavonturen beleven

Een nacht onder de sterren slapen of nog voor je werkdag een duik in zee nemen: de Britse Alastair Humphreys bedacht ‘microavonturen’. Want iets nieuws en bijzonders beleven, dat kan ook dichtbij, simpel en goedkoop.

Zo af en toe kan het je bekruipen: het gevoel dat je weg wilt uit het leven van alledag, uit de sleur van wat je dan alleen nog maar als je eigen oersaaie bestaan kunt zien. Je bent geneigd in de ‘als-modus’ te gaan: als ik meer vakantiedagen zou hebben, als ik meer geld zou hebben, als ik met niemand rekening hoefde te houden. Ja, dan wist je het wel. Dan ging je grootse avonturen beleven, aan de andere kant van de wereld.

Oda Salomons, psycholoog en wandelcoach, droomde van een jaar backpacken door Thailand. “Ik wilde op pad, uit de routine van de werkdagen van negen tot vijf. Maar ja, ik kon mijn kinderen natuurlijk niet zomaar in de steek laten.” En zo waren er meer bezwaren die maakten dat haar droom niet zo realistisch was. Via via stuitte ze op de Brit Alastair Humphreys. Door hem kantelde haar denken: wat kan wél?

Mindset

Voor Humphreys zat ‘het avontuur’ altijd in grote, gekke dingen ondernemen. “Vanaf mijn twintigste ben ik vier jaar lang de wereld over gefietst en met een jacht de Atlantische Oceaan over gevaren. Ik zocht extreme, fysieke uitdagingen op en wilde nieuwe landen en culturen ontdekken.” Maar in de loop van zijn leven ontwikkelde het begrip avontuur zich voor hem. “Avontuur zit nu meer in een mindset. Voor mij is het belangrijk verrast te worden, dingen te doen die ik me over een jaar nog herinner. Liefst iets wat me in eerste instantie beangstigt of kwetsbaar maakt.”

Zo groots en meeslepend als in zijn jonge jaren hoeft het niet meer. “Ik voel minder de drang me te bewijzen. En met een vrouw, twee jonge kinderen en een koophuis heb ik verplichtingen en verantwoordelijkheden.” Daarom bedacht hij ‘microavonturen’: ervaringen die klein en haalbaar zijn, maar wel nieuw en uitdagend. Het kan goedkoop en dicht bij huis, bijvoorbeeld door een nacht in een tentje te slapen of je slaapzak uit te rollen op het strand. “Met de trein kun je binnen een half uur al op een nieuwe, onbekende plek zijn.”

Inmiddels reist Humphreys de wereld over om lezingen te houden over zijn inzichten. Als het even kan, bouwt hij een microavontuur in. “Laatst nog lag ik in mijn slaapzak naast het Hollywood Sign, die grote witte letters in de heuvels van Los Angeles.” Maar, zegt hij, onderschat het bekende niet: dat weiland in de buurt of je eigen tuin ken je goed, maar ’s nachts ervaar je het heel anders. “Je kunt ook denken aan een nachtwandeling maken, zwemmen in een meertje of rivier of een kampvuur maken onder de sterren. En wil je wel op een nieuwe plek slapen, maar niet wildkamperen, kies dan een camping, boerderij of je balkon. Het mooie is: of je nu 24 uur of 24 maanden op pad bent: het geeft hetzelfde gevoel. Je doorbreekt je routine, bent in de buitenlucht, creëert herinneringen.”

“Een nachtje buiten slapen haalt me uit mijn hoofd, geeft me tijd voor mezelf en is een internet-detox.” Waar wachten we nog op? Zoals Alastair Humphreys zegt: “(Kleine) angsten, uitdagingen en bezwaren die het oproept, horen erbij. Juist het overwinnen daarvan maakt het tot een gedenkwaardige belevenis. Het is ook goed om je te realiseren dat het leven steeds lastiger kan worden. Later werken je knieën niet meer mee en kan het niet meer. Doe het nu.”

Tekst Ilse Savenije Illustraties Rachel Victoria Hillis