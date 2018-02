Minder controle: we zien wel

Een beetje grip op de dingen hebben is fijn, maar journalist Catelijne Elzes merkt dat minder controle hebben ook bevrijdend kan werken. Wat gebeurt er als ze de teugels gewoon eens laat vieren?

In Dit boek redt je leven van A.M. Homes ervaart hoofdpersoon Richard ook wat er kan gebeuren als je de controle loslaat. Hij heeft altijd keihard gewerkt, woont in een prachtige villa (maar wel alleen), rijdt in een dikke BMW, sport zich gek en volgt een streng dieet, maar zit compleet opgesloten in zijn strak geordende leven. Als hij zijn huis uit moet vanwege een spontaan ontstaan gat in de tuin dat steeds groter wordt, besluit hij het roer om te gooien. Hij laat z’n strakke regime los en ziet wel wat er gebeurt. In de supermarkt ontmoet hij een huilende vrouw die hij onder zijn hoede neemt, hij sluit vriendschap met een donut-bakkende immigrant die hij helpt met zijn zaak en vindt zijn zoon letterlijk en figuurlijk terug. Uiteindelijk redt hij zelfs iemand van de dood. Richard ontdekt wie hij echt is en wie hij wil zijn.

“Geen of minder controle hebben is goed voor je brein,” zegt trendwatcher Lieke Lamb. “Het is een confrontatie met jezelf. Neem bijvoorbeeld een programma als Expeditie Robinson. Mensen worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald, in totaal andere omstandigheden geslingerd en dus aangesproken op hun creativiteit en inventiviteit. Zelf had ik dat toen wij brand hadden in huis. Vreselijk natuurlijk, maar ik heb wel ontdekt dat ik op zo’n moment het juiste doe. Eerst de kinderen naar buiten, dan de brand blussen. Ik weet nu dat ik op mezelf kan vertrouwen, dat ik sterk ben als alle schijnveiligheid wegvalt.”

Volgens psycholoog en schrijver Marcelino Lopez blijkt uit verschillende onderzoeken ook nog eens dat mensen sneller verliefd worden als ze de controle over hun leven een beetje kwijt zijn. “Bijvoorbeeld als ze in een nieuwe fase van hun leven zijn beland door een verhuizing, een andere baan of juist een ontslag. Maar ook door kleine dingen zoals van je fiets vallen of een blunder begaan in het openbaar, sta je vaak meer open voor contact. Doordat we in zo’n situatie kwetsbaar zijn, waarderen we aardige gestes van anderen ook ineens meer. We hebben de ander meer nodig en zijn ontvankelijker voor de liefde.”

