Mindfulness in je relatie

Wat zou het mooi zijn als je wat rustiger in je relatie kon staan, en je je niet meer zo zou opwinden over onhebbelijkheden van de ander.

Tijdens een mindfulnesscursus leer je om niet meteen B te doen als A gebeurt, maar juist een stap terug te doen als je een verhitte discussie voelt opkomen. In plaats van primair te reageren, sta je even stil bij wat er in je omgaat. Wat voel je? Wat denk je? Wat beweegt je? Die stap terug – die centraal staat in mindfulness – haalt de angel eruit. Daarna kun je vanuit een breder perspectief vertellen wat je dwarszit, in plaats van met verwijten te komen. En dat maakt de kans op miscommunicatie of ruzie veel kleiner.

Tips voor in je relatie

Accepteren is een belangrijk inzicht uit mindfulness: loslaten dat de dingen precies zo moeten gebeuren als jij wilt of verwacht dat ze gebeuren. In je relatie betekent dit ook dat je de ander laat zijn wie hij of zij is. Dat je je wat minder opwindt als het aanrecht nog een troep is na het koken. Want: de ander doet misschien ook klussen waar jij juist een hekel aan hebt?

Ook een niet-oordelende houding is belangrijk bij mindfulness. Oefen daarom eens met aandachtig naar elkaar luisteren, zonder meteen klaar te staan met een reactie of oordeel. Een gesprek tussen twee mensen bestaat vaak uit twee overlappende monologen. We zijn meer met ons eigen verhaal bezig dan met achterhalen wat de ander precies bedoelt. Als je luistert met open aandacht, voelt de ander dat je echt aanwezig bent, maar dat hij of zij toch helemaal de ruimte krijgt.

Deze tips staan in de special Mindfulness voor elke dag.

