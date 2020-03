Online sessies: Begin je dag met Flow

Vanaf maandag 30 maart kun je drie keer per week je dag beginnen met Flow. Samen met mindfulnesstrainer Karin Hoens starten we op maandag, woensdag en vrijdag een serie online bijeenkomsten via Zoom.

Wat gaan we doen?

Elke maandag, woensdag en vrijdag om 9.00 uur stelt Karin een vraag aan iemand van het Flow team – een vraag die jij jezelf ook gaat stellen. Een vraag van nu. Over alles wat er op ons afkomt deze tijd. Over angst en stress, over verlies aan controle, over oog houden voor de mooie dingen en hoe je voor jezelf kunt zorgen en meer.

Vervolgens begeleidt Karin je bij een korte meditatie, deelt ze nuttige tips en bespreekt ze vragen. Ze eindigt met het meegeven van een oefening (iets om te schrijven of tekenen) om thuis kunt doen, voor jezelf – als je er tijd voor hebt natuurlijk. Wil je die delen? Gebruik de hashtag #beginjedagmetflow

Meedoen is gratis en je kunt zo veel of zo weinig mogelijk sessies volgen als je wilt – je hoeft ze dus niet allemaal te volgen om er iets aan te hebben.

Hoe doe je mee?

Door te klikken op onderstaande links kom je bij de juiste sessie terecht. Aanmelden hoeft niet van tevoren, zorg dat je erbij bent om 09.00 uur (veel langer van tevoren is niet nodig).

Hoe lang en wanneer?

Van 9.00 tot 9.30 uur, dus 30 minuten.

Maandag 30 maart: hoe gaat het met je?

Met Karin en Irene, creative director Flow

Klik maandagochtend (tussen 08.55 en 09.00 uur) op deze link: ga naar de Zoom meeting

Woensdag 1 april: wat vraagt er nu aandacht in je leven?

Met Karin en Irene, creative director Flow

Klik deze ochtend (tussen 08.55 en 09.00 uur) op deze link: verschijnt binnenkort

Vrijdag 3 april: hoe zorg je voor rust?

Met Karin en Ilse, coördinator online Flow

Klik deze ochtend (tussen 08.55 en 09.00 uur) op deze link: verschijnt binnenkort

Maandag 6 april: hoe ga jij om met angst en onzekerheid?

Met Karin en iemand van het Flow team

Klik deze ochtend (tussen 08.55 en 09.00 uur) op deze link: verschijnt binnenkort

Woensdag 8 april: wat geeft jou het meeste stress?

Met Karin en iemand van het Flow team

Klik deze ochtend (tussen 08.55 en 09.00 uur) op deze link: verschijnt binnenkort



Vrijdag 10 april: wat kost het je, wat brengt het je?

Met Karin en iemand van het Flow team

Klik deze ochtend (tussen 08.55 en 09.00 uur) op deze link: verschijnt binnenkort

Hoe werkt Zoom?

Via de link kom je op de website of in de app van Zoom. Dit kan vanaf je telefoon, tablet of computer.

Door op de link te klikken, krijg je vanzelf de optie om Zoom te downloaden en installeren. Dit kan, maar hoeft niet. Je hoeft ook geen account te maken.

Tijdens de sessie zie en hoor je trainer Karin en iemand van het Flow team. Je kunt ook andere deelnemers zien en als je wilt ben je zelf ook zichtbaar. Je kunt je camera ook uitzetten.

Zelf ben je niet te horen (de audio van alle andere deelnemers staat uit) en praten en chatten kan niet.

Wie is Karin?

Karin Hoens werkt sinds 2013 als mindfulnessdocent. Ze traint onder meer personeel in de zorg en docenten, geeft één-op-één mindfulnesscoaching en begeleidde diverse Mindfulness Based Stress Reduction-groepen. Ze houdt van een nuchtere aanpak en wil graag haar kennis delen met iedereen die nu wel een beetje hulp kan gebruiken.