Onze favoriete podcasts over duurzaam leven

Een beetje groener leven: hoe doe je dat? Onderstaande podcasts kunnen een goed startpunt zijn. Voor als je er nog niet zo bekend mee bent of je er wat meer in wilt verdiepen.

Voor als je meer over duurzaamheid wilt weten:

De Engelstalige podcast Sustainability Defined maakt je wegwijs in wat er zoal bij duurzaamheid komt kijken. Alles wordt duidelijk en uitgebreid uitgelegd, maar wel op een leuke manier. In iedere aflevering staat een ander onderwerp centraal, zoals voedselverspilling, groene energie, biologische producten en duurzaam toerisme. Sustainabilitydefined.com

Voor als je benieuwd bent wat de wereldwijde ontwikkelingen rondom duurzaamheid zijn:

Lyall en Joy, hosts van de Engelstalige podcast Sustainable Jungle, reizen de wereld rond en interviewen experts en inspirerende mensen. Ze kijken vooral naar oplossingen voor de huidige duurzaamheidsproblemen in de wereld, met het doel anderen te inspireren om ook hun steentje bij te dragen. Sustainablejungle.com

Voor als je je wilt verdiepen in onderwerpen rondom duurzaamheid:

Timo en Peter, oftewel ‘De Energiegasten’, zetten zich in voor een groenere wereld. In iedere aflevering gaan ze diep in op allerlei onderwerpen die met energie te maken hebben. Ze kijken naar de geschiedenis, ontwikkelingen en toekomst van windmolens, zeewier en nog veel meer, en ze interviewen bijvoorbeeld ook mensen die in een tiny house wonen (en daar worden we blij van). Energiegasten.nl

Voor als je zelf wilt beginnen:

Think Sustainability is een podcast met praktische tips die bestaat uit korte afleveringen van dertig minuten. Het Australische duo Jake en Ninah deelt hun ervaringen met duurzaam leven, waar je zelf ook veel aan kunt hebben. Player.fm/think-sustainability

Wil je meer weten over beginnen met duurzamer of ‘zero waste’ leven? Wij schreven een beginnersgids met praktische tips.

Fotografie Kamil Szumotalski/Unsplash.com