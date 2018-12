Tips om te minderen met WhatsApp

Altijd en overal iedereen kunnen bereiken: dat heeft WhatsApp mogelijk gemaakt. Maar soms worden we er ook een beetje gek van, dat iedereen maar van ons verwacht dat we meteen reageren. We geven een aantal tips die je kunnen helpen te minderen met WhatsApp.

Zet je meldingen op stil, of in elk geval die van de groepsgesprekken. En de blauwe vinkjes kunnen ook uit. Dat doe je door in de app, onder het kopje Privacy bij Instellingen, het schuifje bij Leesbewijzen om te zetten.

Kies een vast moment per dag om groepsberichten te lezen en eventueel te beantwoorden.

Ga de confrontatie met jezelf aan met een app die bijhoudt hoe lang je op de telefoon zit, zoals Moment.

Leg je telefoon aan de andere kant van de kamer, zodat je er niet steeds gedachteloos naar kunt grijpen.

Maak van de slaapkamer een wifivrije zone en laat je telefoon ’s avonds achter in de gang of in de woonkamer.

De iPhone heeft de mogelijkheid om het scherm alleen in grijstinten te tonen. Bedoeld voor mensen die kleurenblind zijn, maar ook hartstikke effectief voor wie te veel prikkels ervaart van al die rode notificatiebolletjes en gezellige kleuren. De grijstinten maken het veel minder aantrekkelijk om steeds op je telefoon te scrollen. Zoek bij Instellingen op Aangepaste Weergave en zet het grijze kleurfilter aan.

Tekst Anneke Bots Illustratie Penelope Dullaghan