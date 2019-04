Waarom een dagboek bijhouden zo fijn is (en hoe je het volhoudt)

Een dagboek bijhouden heeft iets romantisch en ouderwets: zo’n boekje met volgeschreven pagina’s die knisperen tijdens het omslaan.

De grootste schrijvers, kunstenaars en leiders uit de geschiedenis hielden ook dagboeken bij. Leonardo da Vinci, Sylvia Plath, Virginia Woolf en Winston Churchill schreven bijvoorbeeld allemaal graag hun gedachten en ideeën op in notitieboekjes, waarvan sommige ook gepubliceerd zijn.

Waarom een dagboek bijhouden zo fijn is

Het creëert een rustmomentje in de dag

We staan door onze mobiele telefoons de hele dag ‘aan’ en nemen constant informatie tot ons. Het schrijven in een dagboek kun je zien als een dagelijks meditatie-momentje. Je ontsnapt even aan het hier en nu, en in plaats van je hoofd nóg voller met informatie te stoppen, maak je ‘m eigenlijk leger door alle informatie op te schrijven.

Het is goed voor je hoofd

Dingen opschrijven zorgt voor overzicht en rust in je hoofd. Wat je opschrijft, hoef je niet meer te onthouden en kun je dus loslaten. Bovendien helpt het schrijfproces om de constante chaos van gedachten op een rij te zetten.

Ook kan het helpen om emoties te verwerken. Als je die opkropt, ga je je steeds slechter voelen. Praat je erover, dan voel je je vaak opgelucht. Hetzelfde geldt voor schrijven. Als je je emoties benoemt, wordt de functie in je hersenen geactiveerd die je geest stabiliseert. Daarom voel je je na het opschrijven van je gedachten en gevoelens vaak rustiger, en zie je dingen in een nieuw perspectief.

Je verzamelt mooie herinneringen om op terug te kijken

Het is leuk om over een jaar of vijf terug te kunnen lezen wat je nu dacht, deed, en voelde. Zo kun je zien hoe je gegroeid of veranderd bent, en misschien wel lachen om fouten die je in die tijd maakte. Maar je hebt ook een tastbare herinnering van mooie momenten die een stuk persoonlijker is dan al die foto’s in je telefoon.

Je krijgt meer zelfinzicht

Als je dingen opschrijft, herken je al snel patronen in je gedachten, gevoelens en handelingen. Omdat je beter naar al die gedachten luistert, zie je scherper wat belangrijk voor je is. Hierdoor kun je beter beoordelen waar dingen soms nog misgaan, of ontdekken wat je nu écht wilt.

Het maakt je creatiever

Een dagboek bijhouden is ook goed voor je creativiteit en verbeelding. Omdat je je hoofd leger maakt, is er veel ruimte voor nieuwe ideeën. Daarnaast word je er een betere schrijver van. Als je elke dag over je leven schrijft, kun je gebeurtenissen, ideeën en gedachtes steeds beter verwoorden en uitleggen.

Tips voor het bijhouden

Vind je het moeilijk om een dagboek bij te houden? Deze tips kunnen helpen.

Maak er een dagelijkse gewoonte van

Als je elke dag tien minuten uittrekt voor het schrijven, wordt het al snel een gewoonte. Bovendien heb je dan steeds een rustmomentje waarin je je gedachten kunt ordenen. Een goed moment is aan het einde van de dag, als je hoofd vaak vol zit. Soms val je dan ook sneller in slaap, omdat je de meeste gebeurtenissen al verwerkt tijdens het schrijven. Daar hoef je dan in bed niet meer over te piekeren.

Voel je niet verplicht

Je zult niet iedere dag zin of tijd hebben om te schrijven. Wees dan niet te streng voor jezelf. Een dagje niets is prima, en alleen een paar woorden ook. Niemand anders hoeft het te lezen en zal je erop aankijken als je een dag niets hebt geschreven.

Neem je dagboek overal mee naartoe

Misschien heb je in de trein ineens de behoefte om te schrijven, dan is het fijn om meteen iets op papier te kunnen zetten. En je voelt je gemotiveerder om vaker te schrijven als je je dagboek bij de hand hebt. Dan ligt het niet thuis op je te wachten als ‘huiswerk’, maar heb je het altijd bij de hand om even snel iets te noteren over dat leuke gesprek of ongemakkelijke moment.

Combineer het met to do-lijstjes

Lijstjes zijn ook een fijne manier om je hoofd leeg te maken, en die zou je ook in je dagboek kunnen zetten. Ze lijken op dat moment misschien onbelangrijk, maar over een paar jaar is het heel leuk om terug te lezen wat jij op die specifieke dag te doen had.

