Wat is minimalisme?

Een bewustere levensstijl, meer vrijheid en waarderen wat je hebt. Minimalisme kan je veel rust geven in je leven én in je hoofd.

Minimalisme, dat is toch dat je niks meer koopt of geen auto of tv mag hebben? Nee, zeggen de Amerikaanse minimalisten Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus. Het gaat meer om een bewustere levensstijl. Steeds meer mensen realiseren zich dat het allemaal best een tandje minder mag met het kopen en vervangen van spullen. Minimalisme is het gereedschap waarmee je jezelf ontdoet van overdaad. In ruil voor focus op wat echt belangrijk is, zodat je meer geluk, voldoening en vrijheid ervaart. Hoe kun je minimalisme toepassen in je dagelijks leven?

Minder spullen

Minimalisme betekent voor een groot deel: minder spullen hebben. Als je minder bezit, kun je je focussen op de belangrijke dingen en heb je minder snel het gevoel erdoor overweldigd te worden. Ontspullen is dus een goede eerste stap richting een levensstijl die wat meer bij het minimalisme past. Flow’s Astrid probeerde het een jaar lang uit en haalde er een aantal lessen uit:

Een verplaatsplek bestaat niet

Veel mensen ruimen niet op, maar verschuiven en verplaatsen. Verplaatsen is dus ten strengste verboden. Opruimen betekent: afmaken en alles neerleggen op de plek van bestemming: ofwel de plank of kast waar het hoort, ofwel de vuilniszak. Daartussen is geen plek waar het kan liggen.

Er is een zinnetje dat je erg kan helpen tijdens het opruimen. Je kunt het eindeloos herhalen bij alle spullen in huis: ‘Is er iemand blijer mee dan ik nu ben?’ Zou je buurmeisje, je nicht of een collega die oude typemachine, je leren jasje of dat houten krukje niet veel leuker vinden? Zo ja, geef het dan weg. Zo nee, dan mag je het houden.

De Minimalism Game is een project waarbij je een maand lang elke dag spullen het huis uit doet, en elke dag een beetje meer. Op dag 1 één voorwerp, op dag 2 twee, en zo elke dag één voorwerp meer. Na 30 dagen heb je dan in totaal 465 voorwerpen het huis uit gedaan.

De deeleconomie

Mocht je later tóch iets nodig hebben wat je net hebt weggedaan, zoals die ene zaag of mixer, dan kun je het altijd van iemand lenen. De deeleconomie is steeds meer in opkomst. Journalist Anneke Bots, die voor Flow de afgelopen jaren vaker over de deeleconomie heeft geschreven, heeft met deelorganisaties overwegend leuke ervaringen. Ze leende haar hogedrukspuit, boormachine en luchtbed uit via de leenwebsite Peerby en haalde via Thuisafgehaald een bordje eten bij buurtgenoten die toch al kookten en gewoon wat meer maakten.

En minimalisme kan je veel brengen: het maakt je creatiever en daagt je uit nieuwe dingen te leren en proberen. Journalist Irene Ras moest door een verhuizing naar een kleiner huis tijdelijk genoegen nemen met een keuken zonder een heleboel luxe, huishoudelijke apparaten. En het beviel haar eigenlijk heel goed:

‘Terwijl ik me in verschillende winkels liet informeren over hoe ik de beste Italiaanse koffie kon nabootsen, oefende ik thuis met fijne Hollandse opschenkkoffie uit de thermoskan. Omdat ik op internet maar geen passende magnetron kon vinden, haalde ik een bevroren brood een avond eerder uit de diepvries. En in aanloop naar die handige elektrische pizza-oven kocht ik als tijdelijke oplossing een grote ongeglazuurde tegel.’

Doe inspiratie op

Steeds meer mensen ontdekken de fijne kanten van leven met minder en minimalisme. Laat je inspireren door hun verhalen.

Theminimalists.com

Oprichters Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus willen mensen graag aansteken met hun minimalistische manier van leven. Ze schrijven er essays over, hebben een wekelijkse podcast, maakten een documentaire (nu ook op Netflix te bekijken), schreven een boek én geven Tedx Talks.

Growthinkers.nl

‘Door het overtollige te verwijderen, blijft er meer ruimte over voor rust, vrijheid en geluk,’ staat er op de website van Jelle Derckx. Dagelijks schrijft hij over de dingen die hem bezighouden rondom het onderwerp minimalisme en simpeler leven. Hij heeft al zijn bevindingen ook gebundeld in het boek Verlangen naar minder. Daarnaast schrijft Jelle ook veel over persoonlijke groei en duurzaamheid.

Nosidebar.com

Deze website is onderdeel van Simplify Magazine, een digitaal tijdschrift over simpeler leven en minimalisme. Er staan blogs en verhalen op vol met inzichten, persoonlijke verhalen en praktische tips. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met een partner die minder minimalistisch is dan jij? En: hoe kom je af van mentale ‘rotzooi’?

Meer over minimalisme en simpeler leven kun je vinden in Het grote boek van minder.

Fotografie Jakub Gorajek/Unsplash.com