Welkom bij jezelf

De app 7Mind was elders in Europa al langer beschikbaar, maar omdat de makers het belangrijk vinden dat je mediteert in je eigen taal (zodat je brein geen onnodig werk hoeft te doen), is-ie er nu ook in het Nederlands. Je begint met een korte basiscursus van zeven minuten, daarna kun je een abonnement nemen voor een maand, jaar of zelfs je hele leven. Daarmee heb je toegang tot alle meditatiesessies, met thema’s als een gelukkige relatie, dankbaarheid en creativiteit.

Ga voor meer informatie naar 7Mind.nl.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Milan Popovic/Unsplash.com