Zo omarm je imperfectie

Schrijver Brené Brown zegt het heel mooi: “Op het moment dat je liefdevoller met jezelf kunt omgaan, kun je ook je imperfecties accepteren.” Vier inzichten.

Omarm je fouten

Om dat perfecte een beetje los te laten, kun je volgens trainer Arjan van Dam best iets vaker wat ‘fout’ doen: “Probeer vaker in je leven kleinere risico’s te nemen, zoals duidelijk je mening geven in een groep. En laat de mensen dan maar afkeurend reageren, je zult merken dat je er niet dood aan gaat. Omarm je ‘fouten’ en maak er een mantra van, zoals: no pain, no gain. Als je nooit tegenslag hebt, groei je ook niet.”

Obstakels

Perfectionisme, angst om fouten te maken, de lat te hoog leggen: het zijn allemaal obstakels om op een fijne manier iets te leren. Psycholoog Jolet Plomp: “Hoe soepel je een fout verwerkt, hangt af van de betekenis die we zelf aan onze vergissing geven. Bij fouten veroorzaakt door gespannen perfectionisme, is het inzicht confronterend dat juist onze eigen krampachtige prestatiedrift het falen veroorzaakte.”

Foutjes moeten

Om perfectionistische cursisten iets van relativeringsvermogen bij te brengen, vertelt Saskia de Feijter van de Rotterdamse wolwinkel ‘Ja, wol’ vaak het verhaal van Perzische tapijten en kimono’s: daarin moeten foutjes zitten. Saskia: “Dan heb ik het over de allerprachtigste dingen, die gemaakt worden door mensen die het ambacht volledig beheersen. Zelfs zij mogen niet foutloos werken omdat er in hun traditie maar één iemand is die geen fouten maakt, en dat is God of welke naam je er ook aan wilt geven.” Mild zijn voor jezelf is ook bij zelf dingen maken een eigenschap die van pas komt. Fouten maken mag dus gewoon: wie kan dat kleine gaatje nou schelen?

Luchtiger

Wat gaat dat toch gemakkelijk: onrealistische eisen aan jezelf stellen. Dat je niet alleen supergoed in je werk wilt zijn, maar ook een perfecte ouder. En partner. En tante, vriendin, buurvrouw… noem maar op. “Gelukkig kun je die hoge verwachtingen van jezelf wat temperen,” zegt trainer Tica Peeman. “Veel mensen verwarren dit: ze koppelen wat ze doen aan wie ze zijn. Een mislukking betekent dat dat je zelf een mislukking bent. Als je dat leert te ontkoppelen, word je minder bang om niet alles perfect te doen. Dat maakt je leven een stuk luchtiger.”

Tekst Sjoukje van de Kolk Illustratie Louise Lockhart